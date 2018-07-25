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Японская Рапунцель: в сети восхищаются девочкой с невероятно густой шевелюрой
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Японская Рапунцель: в сети восхищаются девочкой с невероятно густой шевелюрой 

Карельские вести 1 час назад
Шестимесячная малышка из Японии по имени Шанко покорила сердца пользователей сети, и дело не в ее милых пухлых щечках или больших глазах. Каждая ее фотография в Instagram набирает сотни тысяч лайков. Причиной тому — необыкновенно роскошная шевелюра. Уже сейчас за аккаунтом Шанко (который называется «Дневник волос») следит около 113 тысяч человек.
Девочка родилась в декабре 2017 года. Обычно новорожденные бывают лысыми или могут похвастаться только коротким пухом на голове. Но эта маленькая японка была исключением. Она родилась с густыми черными волосами, больше напоминающими парик.
Страничка Шанко в сети появилась, когда девочке исполнилось пять месяцев. К этому времени ее швелюра стала еще более впечатляющей. Кто знает, может, в скором времени мы увидим девочку в рекламе Pantene.
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