Японская Рапунцель: в сети восхищаются девочкой с невероятно густой шевелюрой

Шестимесячная малышка из Японии по имени Шанко покорила сердца пользователей сети, и дело не в ее милых пухлых щечках или больших глазах. Каждая ее фотография в Instagram набирает сотни тысяч лайков. Причиной тому — необыкновенно роскошная шевелюра. Уже сейчас за аккаунтом Шанко (который называется «Дневник волос») следит около 113 тысяч человек.

Девочка родилась в декабре 2017 года. Обычно новорожденные бывают лысыми или могут похвастаться только коротким пухом на голове. Но эта маленькая японка была исключением. Она родилась с густыми черными волосами, больше напоминающими парик.

Страничка Шанко в сети появилась, когда девочке исполнилось пять месяцев. К этому времени ее швелюра стала еще более впечатляющей. Кто знает, может, в скором времени мы увидим девочку в рекламе Pantene.