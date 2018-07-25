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Гитарист рок-группы спас фанатку от смерти, плюнув ей пивом в глаз‍
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Гитарист рок-группы спас фанатку от смерти, плюнув ей пивом в глаз‍ 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik. Гитарист американской группы Every Time I Die Джордан Бакли помог спасти от онкологии одну из своих поклонниц, плюнув ей в глаз во время одного из концертов, сообщает 360º.
После инцидента девушка обратилась в больницу с жалобой на боль в глазу, опасаясь инфекции. Однако, как оказалось, в голове у девушки была опухоль на ранней стадии. Благодаря своевременному обнаружению, врачи смогли спасти пациентке жизнь, прооперировав девушку.
Поклонница группы сама рассказала о последствиях поступка Бакли, поблагодарив его за спасение своей жизни. Сам музыкант не ожидал такого поворота, признавшись, что, узнав о проблемах девушки, ожидал судебного иска.
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