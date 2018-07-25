Гитарист рок-группы спас фанатку от смерти, плюнув ей пивом в глаз‍

ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik . Гитарист американской группы Every Time I Die Джордан Бакли помог спасти от онкологии одну из своих поклонниц, плюнув ей в глаз во время одного из концертов, сообщает 360º.

После инцидента девушка обратилась в больницу с жалобой на боль в глазу, опасаясь инфекции. Однако, как оказалось, в голове у девушки была опухоль на ранней стадии. Благодаря своевременному обнаружению, врачи смогли спасти пациентке жизнь, прооперировав девушку.

Поклонница группы сама рассказала о последствиях поступка Бакли, поблагодарив его за спасение своей жизни. Сам музыкант не ожидал такого поворота, признавшись, что, узнав о проблемах девушки, ожидал судебного иска.