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«Монстр» нападает на людей возле детской больницы в Приморье
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«Монстр» нападает на людей возле детской больницы в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Приморья рассказала о «монстре», который нападает на людей возле детской больницы в Фокино, сообщает PRIMPRESS.
По словам женщины, жертвой нападения стала ее мама.
«На территории — огромная собака на цепи, цепь не ограничивает движения и человек не может пройти в приемную скорой помощи. Так случилось с моей мамой, это было 1 июля, до сих пор она каждый день ездит в больницу на перевязки, уколы и кучу всяких болючих процедур», — отметила женщина в соцсетях.
По ее словам, ее маму в то отделение направили врачи, но не предупредили, что собака свободно передвигается.
«Самое странное, что ее туда отправили врачи и ничего не сказали про этого монстра. Он напал на нее, мама упала, собака грызла ноги, пока ее не убрали. Написали заявление в полицию. Но у нас все как обычно, главное все живы, значит можно и забыть про это», — уточнила дочь пострадавшей.
При этом она утверждает, что «пострадавших уже много».
В комментариях к посту пользователи отметили, что проблема актуальна и для других городов Приморья. «В Большом Камне так вообще по территории ЦГБ гуляет стая собак, и все их подкармливают..»
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