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Власти Тамбова хотят построить мусорный полигон на территории трех сел
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Власти Тамбова хотят построить мусорный полигон на территории трех сел 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители сел Беломестной Двойни, Незнановки и поселка Учебное хозяйство «Авангард» протестуют. Они боятся, что власти построят на их территории полигон для мусора. Местные много раз просили помощи у губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Однако, ситуация никак не исправилась.
Публичные слушания по внесению изменения в правила землепользования и застройки Беломестнодвойневского сельского совета прошли весной и летом 2018 года. В них должны были участвовать жители всех трех населенных пунктов. Но как рассказали сами местные, они даже не знали о проведении слушаний. Их никто не предупредил.
Мнение местного населения никто не спросил. Поэтому в генплан сельского совета были внесены такие изменения, благодаря которым часть земли теперь предназначена под мусорный полигон.
Как рассказали тамбовские блогеры, в слушаниях участвовали в основном представители местной администрации. Жителей на них попало лишь двое.
Поскольку местные выступили резко против мусорного полигона, на новые публичные слушания 23 июля приехал глава Тамбовского района Алексей Бородин. Люди смогли выразить свою позицию и подписали протокол об отмене предыдущих слушаний.
Фото: Екатерина Лазарева
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