Власти Тамбова хотят построить мусорный полигон на территории трех сел

Жители сел Беломестной Двойни, Незнановки и поселка Учебное хозяйство «Авангард» протестуют. Они боятся, что власти построят на их территории полигон для мусора. Местные много раз просили помощи у губернатора Тамбовской области Александра Никитина . Однако, ситуация никак не исправилась.

Публичные слушания по внесению изменения в правила землепользования и застройки Беломестнодвойневского сельского совета прошли весной и летом 2018 года. В них должны были участвовать жители всех трех населенных пунктов. Но как рассказали сами местные, они даже не знали о проведении слушаний. Их никто не предупредил.

Мнение местного населения никто не спросил. Поэтому в генплан сельского совета были внесены такие изменения, благодаря которым часть земли теперь предназначена под мусорный полигон.

Как рассказали тамбовские блогеры, в слушаниях участвовали в основном представители местной администрации. Жителей на них попало лишь двое.