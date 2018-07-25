Лучшее за день. 25 июля

Почему испытания Виагры на детях остановили, на какие два типа делятся любители поздно поесть, как риск в бизнесе связан с кошачьим паразитом и в каком случае не произойдет гибели Вселенной, расскажет ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru.

Силденафил, более известный под торговой маркой «Виагра», попытались использовать для того, чтобы помочь детям с нарушениями внутриутробного развития. После 11 смертей испытания остановили.

Есть два типа любителей поздно поесть. Об этом рассказали их поисковые запросы.

Склонность бизнесмена к риску может быть связана с паразитом, который переносят кошачьи — токсоплазмой.

И еще немного о паразитах: улиток, которые их переносят, поставили на учет, сделав специальную открытую базу данных.

Сорок лет назад родилась первая девочка, зачатая «в пробирке». В честь этого мы рушим традицию и рассказываем о человеке, который стал «отцом» технологии экстракорпорального оплодотворения — Роберте Эдвардсе . Читайте о нем в рубрике «Как получить Нобелевку».

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Физики рассчитали варианты возможной гибели Вселенной. И нашли случай, в котором это не произойдет.

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