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Лучшее за день. 25 июля
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Лучшее за день. 25 июля 

Индикатор 43 минуты назад
Фото: Индикатор
Почему испытания Виагры на детях остановили, на какие два типа делятся любители поздно поесть, как риск в бизнесе связан с кошачьим паразитом и в каком случае не произойдет гибели Вселенной, расскажет ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru.
Силденафил, более известный под торговой маркой «Виагра», попытались использовать для того, чтобы помочь детям с нарушениями внутриутробного развития. После 11 смертей испытания остановили.
Есть два типа любителей поздно поесть. Об этом рассказали их поисковые запросы.
Склонность бизнесмена к риску может быть связана с паразитом, который переносят кошачьи — токсоплазмой.
И еще немного о паразитах: улиток, которые их переносят, поставили на учет, сделав специальную открытую базу данных.
Сорок лет назад родилась первая девочка, зачатая «в пробирке». В честь этого мы рушим традицию и рассказываем о человеке, который стал «отцом» технологии экстракорпорального оплодотворения — Роберте Эдвардсе. Читайте о нем в рубрике «Как получить Нобелевку».
В колыбели Северо-Восточной Руси — Суздальском Ополье — нашли печать ранее не известного вельможи.
Стал известен уже седьмой по счету заместитель министра науки Михаила Котюкова.
Физики рассчитали варианты возможной гибели Вселенной. И нашли случай, в котором это не произойдет.
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