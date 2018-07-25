Россиянке Богдане Осиповой расширили обвинения

В США расширили обвинения против россиянки Богданы Осиповой. Изначально женщину обвиняли в похищении собственного ребёнка.

Против Богданы Осиповой выдвинуты четыре дополнительных обвинения, сообщают РИА Новости со ссылкой на её адвоката.

«Эти обвинения были поданы на прошлой неделе, и обвиняют её в вымогательстве», — заявил Алексей Тарасов

В 2014 году дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью, вернувшейся тогда на родину из США. Российский суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где была задержана правоохранительными органами . По решению американского суда две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом.

В настоящее время БогданаОсипова, имеющая двойное гражданство РФ и США, находится в предварительном заключении в штате Канзас.

Ранее News.ru писал, что в связи с похищением ребёнка из России в Вене возбуждено уголовное дело. Девочку украли прямо из отеля.