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Россиянке Богдане Осиповой расширили обвинения
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Россиянке Богдане Осиповой расширили обвинения 

News.ru 43 минуты назад
В США расширили обвинения против россиянки Богданы Осиповой. Изначально женщину обвиняли в похищении собственного ребёнка.
Против Богданы Осиповой выдвинуты четыре дополнительных обвинения, сообщают РИА Новости со ссылкой на её адвоката.
«Эти обвинения были поданы на прошлой неделе, и обвиняют её в вымогательстве», — заявил Алексей Тарасов.
В 2014 году дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью, вернувшейся тогда на родину из США. Российский суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где была задержана правоохранительными органами. По решению американского суда две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом.
В настоящее время БогданаОсипова, имеющая двойное гражданство РФ и США, находится в предварительном заключении в штате Канзас.
Ранее News.ru писал, что в связи с похищением ребёнка из России в Вене возбуждено уголовное дело. Девочку украли прямо из отеля.
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