Суд в США решит, понимает ли россиянка Осипова суть выдвинутых против нее обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. / ТАСС /. Суд в городе Уичито (штат Канзас) рассмотрит в четверг вопрос о компетентности россиянки Богданы Осиповой, обвиняемой в вывозе за пределы США своих собственных детей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду по телефону адвокат Осиповой Алексей Тарасов.

"Речь идет именно о компетентности, — пояснил он в беседе. — Это чисто американский юридический термин, подразумевающий две вещи: понимает ли подсудимый суть выдвинутых против него обвинений и способен ли он оказывать помощь адвокату в проведении линии защиты". На судебном заседании в четверг, по его словам, «будут рассмотрены два эти вопроса». Как ожидается, судебное заседание состоится в 13:30 по местному времени (21:30 мск).

"Сейчас Богдана находится в федеральной тюремной больнице в штате Техас, — сообщил Тарасов. — Судебное заседание в Уичито пройдет в четверг без ее участия". В феврале нынешнего года суд принял решение о направлении Осиповой в эту тюремную больницу на срок в четыре месяца, адвокат напомнил, что официального решения о продлении сроков содержания Осиповой в больнице в Техасе не было принято. «Я ожидаю, что вскоре она может быть переведена в тюрьму в Уичито», — отметил он.

37-летняя Богдана Осипова, которая в американских судебных документах фигурирует под фамилией бывшего мужа Мобли, имеет двойное гражданство — РФ и США, у нее трое несовершеннолетних детей (двое младших — от брака с Мобли). Власти США обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию своего ребенка, также имеющего двойное гражданство, без согласования с отцом, своим мужем.