Иконы стиля: Брижит Бардо в стильном наряде не смогла затмить первую леди Франции

Супруга действующего президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) уже стала иконой стиля. Не так давно Брижит Макрон (Brigitte Macron) в стильном черном брючном костюме затмила президента Хорватии на финале Чемпионата мира. А на встрече с Владимиром Путиным она появилась в маленьком черном платье и бежевом пальто. На днях в Париже у нее состоялась встреча с другой иконой стиля — секс-символом 60-х, актрисой Брижит Бардо (Brigitte Bardot).

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Бриджит Бардо: главные роли в ее карьереБриджит Бардо сегодня исполняется 81 год. Она ворвалась в кинематограф как молния. Первая роль в «И Бог создал женщину» — и ошеломительный успех! Актриса всегда говорила, что героини, которых ей довелось играть, немного похожи на нее. «Я всегда играю саму себя. Я не великая актрисаСейчас знаменитой француженке уже 83 года, но она является ярым защитником прав животных. По этой причине артистка и встретилась с первой леди Франции. Она была облачена в черные брюки и блузку в тон. Стоит отметить, что Бардо не отстает от моды. Образ она завершила чокером (короткое ожерелье — прим. ред.). Единственный цветовой акцент актриса сделала в волосах — они были уложены в стиле ее легендарного кинообраза Бабетты и в них красовался яркий цветок. Однако даже в стильном наряде Брижит не смогла затмить свою тезку.

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Макрон для встречи облачилась в джинсы и белую рубашку. Президент Франции с супругой принимали гостью в Елисейском дворце гражданских активистов. Они обсудили этичное обращения с животными. Как известно, Брижит Бардо давно отстаивает права братьев наших меньших — актриса даже основала благотворительную организацию Brigitte Bardot Foundation. Стоит отметить, что она не голосовала за Макрона на выборах. Тогда звезда даже написала открытое письмо, в котором заявляла, что если выиграет Макрон, то животные погибнут. Она была уверена, что президент не любит животных. Однако Эмманьюэль Макрон летом прошлого гола забрал из приюта собаку по кличке Немо. Пес также присутствовал на встрече с Бардо и дал себя погладить.