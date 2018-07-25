Против россиянки Осиповой-Мобли в США выдвинули новые обвинения

Против гражданки России Богданы Осиповой-Мобли, находящейся под стражей в США, выдвинуты новые обвинения, одним из которых является вымогательство, сообщил адвокат россиянки Алексей Тарасов

По словам защитника россиянки, против Осиповой-Мобли выдвинуты четыре дополнительных обвинения, передает РИА «Новости»

В сентябре 2017 года Осипова была задержана правоохранительными органами США из-за вменяемого ей похищения собственных малолетних дочерей, которые являются гражданками России и США, и после развода родителей, по решению американского суда, должны были остаться с отцом. Отец детей выстуцпил на процессе на стороне обвинения.

Российский суд принял решение оставить двух детей от брака с американцем Осиповой и определить их место жительства в России. Девочки находятся в Калининграде под опекой своей тети.