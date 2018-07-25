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Какие тайны Регины Тодоренко Настя Ивлеева раскрыла в новом шоу?
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Какие тайны Регины Тодоренко Настя Ивлеева раскрыла в новом шоу? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вслед за Региной Тодоренко (28) свою шоу решила запустить и Настя Ивлеева (27)!
И если шоу Регины выходит по пятницам на телеканале «Пятница», то Настя будет радовать поклонников по средам на своем YouTube-канале. Шоу называется AGENTSHOW: в студию к ведущей приходят знаменитые гости, которым предстоит пройти немало веселых испытаний.
Из первого выпуска с Региной Тодоренко мы, например, узнали, что Регина не скучает по «Орлу и Решке», что у телеведущих много общего, а еще что Регина… поправилась. Об этом зрителям рассказала Ивлеева.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-tajny-reginy-todorenko-nastya-ivleeva-raskryla-v-novom-shou/
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