Какие тайны Регины Тодоренко Настя Ивлеева раскрыла в новом шоу?

Вслед за Региной Тодоренко (28) свою шоу решила запустить и Настя Ивлеева (27)!

И если шоу Регины выходит по пятницам на телеканале «Пятница», то Настя будет радовать поклонников по средам на своем YouTube-канале. Шоу называется AGENTSHOW: в студию к ведущей приходят знаменитые гости, которым предстоит пройти немало веселых испытаний.

Из первого выпуска с Региной Тодоренко мы, например, узнали, что Регина не скучает по «Орлу и Решке», что у телеведущих много общего, а еще что Регина… поправилась. Об этом зрителям рассказала Ивлеева.

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