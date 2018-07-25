«Дешевые понты!» — одноклассники мажоров, раскидавших «доллары» в Петербурге

Пятый канал пообщался с одноклассниками героев нашумевшего ролика, которые устроили своеобразный аттракцион неслыханной щедрости. А именно — разбрасывали из салона автомобиля деньги. Правда, фальшивые. Впрочем, от скандальной популярности их это не спасло.

В беседе знакомые «мажоров» отметили, что узнали о случившемся, посмотрев ленту в Instagram, и отнеслись к поступку своих одноклассников крайне негативно. Кроме того, ребята добавили, что «Майбах», на котором герои видео и устроили «денежное шоу», был арендован.

— Я считаю, что это дешевые понты. Непонятно, зачем это было сделано, — сказал один из собеседников.

Кроме того, молодые люди отметили, что их «прославившиеся» подруги из обычных семей. Одной 16 лет, а другой — 17. Также школьники добавили, что одна из вышеупомянутых девочек имеет проблемы с учебой и недавно не сдала экзамен.

Ранее Пятый канал уже рассказывал об этой истории, которую пользователи сети, мягко говоря, не оценили, обвинив решивших поиграть в мажоров подростков в недалекости ума, если выразиться литературным языком.