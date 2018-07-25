Городские грядки. Кто и зачем выращивает овощи и фрукты во дворах многоэтажек Воронежа

Небольшие плантации можно найти даже в центре. Можно сделать город из деревни, но деревню из города — не вывезешь. Доказано жителями Воронежа. Небольшие плантации овощей и фруктов выращивают прямо в палисадниках многоэтажек. Модная тенденция или желание есть всё со своей грядки — у городских садоводов спросила журналист «Вести-Воронеж». Ассортимент не хуже, чем в продуктовом магазине. Сергей Бороздин в палисаднике своего многоквартирного дома устроил настоящий огород. А началось всё с презента родственников. Многодетный отец признается, что верх взяло его деревенское происхождение — подаренный лук ему стало жалко выбрасывать. Пустил в дело. Чуть позже на грядке появилось с десяток овощей и фруктовые деревья. В скором времени Сергей будет собирать второй урожай редиски, первый мужчина раздал друзьям и знакомым. — Приехала жена с деревни, говорит, давай посадим морковочку и редисочку. Мы посадили. Тут чуть-чуть у жены аппетит возрос. Пробовали редиску, пробовали лук, жена делала уже пирог луковый. Тут полдома снабдили зелёным луком, просто его очень много было, — рассказал житель дома №140 на улице Ленинградской Сергей Бороздин.

Похожие плантации можно сегодня увидеть даже в центре города — количество выращиваемых овощей и фруктов, кажется, зависит только от фантазии городских огородников. Но эксперты предостерегают — есть такие плоды довольно опасно. Всё — из-за экологической обстановки в городе. Небольшие огороды появились и в общественных местах. Например, в парке «Алые Паруса» прямо в клумбах посадили помидоры, кабачки, морковь и даже клубнику. И всё это здесь носит декоративный и, главное, познавательный характер. Говорят, многие дети, которые сюда приходят, раньше и не видели таких растений. В заведении прямо на берегу водохранилища часть посетителей эксклюзивным урожаем теперь кормят. Модную тенденцию — собственный огород — тут позаимствовали у коллег с Запада. Помидоры, огурцы и зелень здесь выращивают в специальных бочках. В следующем году число таких грядок планируют увеличить.

— В этом году у нас получается пробная версия, то есть она больше декоративная. Но наши гости уже успели полакомиться клубникой, огурцами, которые идут в состав нашего салата по-грузински, и, соответственно все остались довольны. Говорят, что как дома. На удивление, даже дают какие-то рекомендации, чтобы больше собрать урожай, — поделилась администратор ресторана Ирина Жарких. Сергей Бороздин в своём огороде количество овощей и фруктов также намерен увеличить. Ведь продукты со своей грядки — вкуснее покупных. А вот соседи его любовь к садоводству не разделяют, требуют цветов. Но всех недовольных мужчина намерен подкупить новым урожаем.