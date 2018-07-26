Иллюзионист Александр Муратаев: «Сначала я девушку „похитил“, а потом влюбился» 

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Отчим Владислава Галкина покинул студию «Пусть говорят» после встречи с родным отцом пасынка

Прервал молчание: тайный избранник Жанны Фриске прошел проверку на детекторе лжи в доказательство искренности своих чувств к певице