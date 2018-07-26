Иллюзионист Александр Муратаев: «Сначала я девушку „похитил“, а потом влюбился» 

Любители фокусов и иллюзий наверняка знают Александра Муратаева — он частый гость шоу на телеканалах и ведущий популярного блога в сети. Сейчас он снимается в новой программе на ТВ-3 «Все, кроме обычного», где будут состязаться фокусники со всей страны. В эфир она выйдет 4 августа. — Александр, в чем суть программы? — Ее можно было бы сравнить с проектом «Танцы» и «Голос», только здесь участвуют иллюзионисты. Всего будет больше 70 человек. Жюри оценивает их номера. Приз за первое место — 1 млн рублей. — Вы судья, верно? больше по теме Серябкина, Родригез и другие звезды узнают тайны иллюзий в шоу «Все, кроме обычного»— Да, я в проекте — специалист, который оценивает мастерство. А также со мной в жюри Ольга Серябкина, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Азамат Мусагалиев и Ольга Картункова. Они будут сменять друг друга. — Их цель — оценить номер с позиции артиста? — Там более интересная система. Смысл в том, что, если звезды догадываются, как делается фокус, то человек не проходит дальше. Артисты пытаются догадаться, говорят свои версии. Я же говорю, правильно или не правильно. Это первая стадия. И вторая стадия: мы говорим, понравился в целом номер или нет. Участники проекта попытаются удивить и зрителей, и жюри. — Проект уже снят? — Финал пока нет. Все карты раскрывать, конечно, не буду, но могу сказать, что было трое ребят, которые очень сильно меня удивили! Я сам только через некоторое время догадался, как делаются их фокусы. Один из этих ребят — явный претендент на победу. Я давно участвую в телеконкурсах, сам каждый год организовываю форум иллюзионистов, делаю свое шоу, у меня есть несколько каналов на YouTube — мне казалось, что я уже знаю всех, кто может достойно выступить. А нет! Приходило много новых ребят, которые показывали очень достойный уровень. Был один парень, он работает в МЧС, причем у него звание — чуть ли майор. И он показывал очень сильные трюки. — Вы ведь сами с детства занимаетесь фокусами? больше по теме Иллюзия обмана: Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальном преступлении 30-летней давности— С восьми лет. Как-то раз у моего папы был день рождения, и его друг решил показать мне фокус, причем очень элементарный. Это настолько меня поразило, что я бегал за ним на протяжении трех часов и просил рассказать, как это делается. Он показал мне фокус раз двадцать, но я так и не догадался. — А что это за фокус был? — Он клал бумажечку в руку, закрывал в кулак, просил меня подуть на него и положить сверху два пальца. Потом открывал ладонь — и бумажка пропадала. В конце концов он рассказал, в чем секрет. Меня настолько это впечатлило, что захотелось удивлять друзей, родственников, я начал этим увлекаться. Стал покупать книги, карты, заказывал семинары за границей. Певица Ольга Серябкина попробует себя в роли очаровательной ассистентки. — Когда вы поняли, что сможете зарабатывать этим на жизнь? — Я никогда не думал, что это будет моей работой. Занимался профессионально легкой атлетикой, бегал дистанции полтора и три километра, выиграл чемпионат города. У меня каждый день было по две тренировки. Мой папа — бывший спортсмен. Фокусы являлись моим увлечением. Но когда в 24 года я завершил спортивную карьеру, то решил работать на корпоративах, сделать свое сольное выступление. В результате увлекся. Сейчас мне 34, и я десять лет занимаюсь только этим. — Кто для вас лучший фокусник в мире? больше по теме Копперфильда признали невиновным в несчастном случае со зрителем на его шоу— Дэвид Копперфильд. Он главный человек в мире магии. Я всегда на него ориентировался. Каждый его фокус пересматривал тысячи раз. А недавно попал на его выступление в Лас-Вегасе и увидел, что он уже достаточно пожилой человек. На сцене он двигается не так, как это было раньше. И меня это немножко опечалило. — Но все равно он крут? — Конечно. Я не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет перегнать его по крутости. Хотя я давно разгадал все его фокусы и понимаю, как и что он делает. Кажется, актриса Юлия Топольницкая не разгадала фокус и поверила в волшебство… — Давайте поговорим о вашей частной жизни. Вы женаты? — Нет. Я не женат, и у меня нет детей. Но есть девушка. Зовут ее Карина. Мы познакомились на выступлении. Я спрятал ее в ящик, и она исчезла. С этого все и началось. — Она была зрительницей? — Да, у меня есть трюк, когда я делаю исчезновение настоящего зрителя, а не ассистентки. Она мне понравилась, я пригласил ее на сцену из зала. Потом, после выступления, нашел Карину в соцсети и пригласил на свидание. Хотя, честно говоря, я весь в работе. Съездил в корейский Пусан, где проходил чемпионат мира среди фокусников, приехали порядка 5 тысяч человек. Каждый раз он проходит в разных городах, и я мечтаю, чтобы однажды это случилось в России. Очень хочется популяризировать жанр иллюзии в нашей стране. И надеюсь, что наш новый телепроект «Все, кроме обычного» этому поспособствует. «Все, кроме обычного» 4 августа/18.30, ТВ-3 Фото: канал ТВ-3.