10 вещей, о которых жалели все девушки без исключения

Проверьте себя, наверняка вы тоже иногда позволяли себя выкинуть что-нибудь эдакое, за что вам потом было очень стыдно или неловко. Мы собрали список самых распространенных поступков, о которых жалели все дамы, но все равно продолжали совершать их снова и снова.

«Ну и что, что эти туфли на размер меньше, я все равно их куплю»

Признайтесь, вы тоже покупали одежду и обувь заведомо зная, что она вам не подойдет? Большинство дам с маниакальным упорством продолжают выбирать туфли на несколько размеров больше просто потому, что визуально они кажутся аккуратнее и делают ножку сексуальнее. А то, что в такой обуви не то, что пройтись, а даже стоять невозможно, их практически не волнует. Они надеются растянуть (или разносить) понравившуюся пару, ну или просто поставить ее аккуратно на полку и любоваться перед сном.

«Что может случиться страшного, если я сама покрашу волосы?»

С этого, кажется, начинали все юные дамы и превращали свой дом в некое подобие салона красоты. Красили себя и подруг, при этом не уделяя особое внимание тому, какая должна быть краска, как ее правильно наносить и смывать. «Надо, чтобы цвет получился ярче, поэтому подержим на 10 минут дольше», — знакомая фраза? Увы, но все это самым печальным образом сказывалось на красоте и здоровье волос, которые со временем стали все больше напоминать жесткую выжженную солому. Со временем, конечно, понимаешь, что заниматься улучшением свой внешности лучше в салонах красоты и под присмотром специалиста, а не устраивать самодеятельность на дому.

«Я же могу сама отрезать челку и подравнять кончики?»

Думаем, практически все дамы без исключения пытались играть в парикмахера и пробовали сделать себе прическу, а точнее стрижку, самостоятельно. И начинали с того, что экспериментировали с отрезанием челки или подравниванием кончиков. Редко у кого получалось сделать это красиво и поэтому им приходилось экстренно записываться в салон к мастеру. Действительно, не ходить же с неровными прядями или непонятным «нечто», которое по замыслу должно было быть модной челкой.

«Он не позвонил, потому что у него случилось что-то серьезное»

Психологи напоминают, что не стоит искать оправдание мужчине, ведь если вы ему действительно дороги и он ценит ваши отношения, тогда он найдет способ связаться с вами, где бы ни находился и чем бы ни занимался в данный момент. Ну, а если ваш избранник совершенно спокойно исчезает на несколько дней и не подает о себе весточки, значит, вы его не зацепили, и он не воспринимает вас всерьез. Вы точно хотите тратить свое время и силы на такого человека?

«Он изменится, я дам ему еще один шанс»

Вы правда в это верите? Нет, людям, конечно, нужно давать второй шанс, но что, если речь идет о третьем, четвертом, пятом и так далее по списку? Не стоит думать, что «вот пока ничего не получается, но может еще срастется», «пусть он меня не удовлетворяет, но он такой умный и начитанный», «ну и что, что он не работает, пусть пока поживет у меня, потом ему что-то найдем подходящее» станет для него отличной мотивацией, чтобы измениться. Не станет! Вы все равно рано или поздно поймете, что надо было решать проблему по-другому и вам станет обидно за бесцельно потраченное время.

«Он так старается, что надо его подбодрить»

Знакома вам эта фраза? Уверены, что да. Особенно, когда дело происходит в постели и вы видите, как старается ваш избранник. Поэтому вы без зазрения совести начинаете имитировать оргазм и всячески демонстрировать, какой он хороший любовник. Эксперты, кстати, не рекомендуют идти на такие уловки. Во-первых, зачем притворяться перед мужчиной, с которым у вас отношения не то, чтобы на одну ночь, но не очень серьезные. А во-вторых, имитировать оргазм со своим постоянным партнером или даже супругом, это все равно, что подписывать себе приговор. Ведь теперь ему не нужно будет стараться, чтобы удовлетворить вас по-настоящему, а если вы попробуете протестовать и намекать, что неплохо бы довести вас до финала, он сможет совершенно искренне обидеться, т.е. раньше вас все устраивало и было хорошо, а теперь вдруг вы не можете достичь кульминации.

«У меня сейчас стресс, поэтому мне нужно много еды»

К сожалению, многим людям свойственно заедать (или запивать) стресс, однако не стоит попадаться в эту ловушку. Ведь все это отложится затем лишними килограммами и ненавистными складками, а вам придется срочно покупать одежду на размер больше или записываться на индивидуальные тренировки — групповые занятия просто будут уже не так эффективны, ведь вы знаете, что можете не выкладываться в полную силу.

«Я что правда вчера звонила бывшему?»

Увы, но это классика жанра. Практически все девушки позволяют себе чуть больше одного стакана чего-то горячительного, а затем набираются храбрости и начинают выяснять отношения с бывшим. И не важно, что он может не взять трубку с первого раза или закончить разговор после вашего громогласного «Привет, узнал?». Вы будете ему названивать со всех телефонов, что попадутся вам под руку в тот вечер, а если надо, то продублируете свое сообщение на электронную почту и во всех социальных сетях. Чтобы просто удостовериться, что он вас услышал. Стоит ли говорить, что на утро, прослушивая свои пьяные голосовые сообщения, вы просто хотите провалиться сквозь землю или хотя бы сменить место жительства?

«Я иногда делюсь с мамой подробностями своей личной жизни»

Тут уж, как говорится, на любителя, однако не стоит заходить слишком далеко и вдаваться в такие подробности, о которых окружающим знать совершенно не обязательно. И какой бы современной и продвинутой дамой не была ваша мама, однако помните, что некоторые сказанные вами вещи могут впоследствии использоваться против вас самих. К тому же, ваша мама в свою очередь поделится услышанным с самым близким человеком — с вашей бабушкой. И тогда уж вам точно придется искать место поукромнее, ведь бабуля в любом случае захочет дать вам несколько ценных советов, а заодно рассказать о том, как должны вести себя достойные женщины. А это надолго, поверьте.

«Одолжила подруге деньги, а она не спешит отдавать»

Не зря говорят, что хочешь потерять друга — одолжи ему крупную сумму денег. Нет, если друг порядочный, он, конечно, к назначенному сроку постарается все вернуть, но…. Как мы все знаем, обычно, когда наступает «день х», то у людей почему-то случается какой-то форс-мажор и они никак не могут сдержать свое слово и отдать вам деньги. В итоге вы и кровные свои вернуть хотите и лишний раз напомнить о долге вам как-то неловко. Поэтому психологи рекомендуют одалживать друзьям именно такую сумму, которую, в случае чего, вы легко сможете простить. Так вы и отношения с близкими людьми не испортите, и свои нервы сбережете.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock