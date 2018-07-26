Кожа да кости: кто из звездных красоток находится на грани анорексии

В стремлении к совершенству чего только не делают знаменитости: одни сжигают калории в спортзале с помощью изнурительных тренировок, другие морят себя голодом или жесткими диетами. А главное — и те и другие не могут остановиться в погоне за идеальным телом. Редакция WMJ.ru разобрала, кто из любимых селебрити оказался на грани анорексии и как звездные красотки справляются со своим недугом!

Деятельность: модель

Возраст: 16 лет Рост: 175 см Вес: 45 кг Кайе стоит отдать должное. Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд с 14 лет пробовала себя в качестве модели: снималась в рекламных роликах и для модных журналов. Такое желание быть похожей на легендарную мать, не прошло даром. В этом году 16-летняя Кайя Гербер дебютировала сразу на трех Неделях мод, которые проходили одна за другой — в Нью-Йорке, Милане и Париже. Дочке Синди такая работа пришлась по душе, она утопает в рекламных предложениях и блистает на показах Calvin Klein, Chanel , Versace, Saint Laurent и десятках других.

Но на последней Неделе моды в Париже, где Кайя участвовала в шоу CHANEL, зрители отметили нездоровый вид девушки. По-видимому, плотный график совсем измотал ее. Синяки и впадины под глазами не мог скрыть даже профессиональный макияж.

Поклонники Кайи обеспокоились ее здоровьем. Девушка потеряла слишком много веса. И что же это: истощение от сложной работы или желание Кайи еще больше подогнать себя под модельные стандарты?

После Недель моды Кайли со своими друзьями отправилась в отпуск в Малибу, откуда редко, но все же выкладывала фотографии в свой профиль Instagram. Увидев фото в бикини, где она была не просто стройной как листок, но еще и утомленной, фолловеры забили тревогу и обратились к ее маме Синди с просьбой, чтобы Кайя перестала худеть.

— часто повторяет Синди своей дочери.

Не хочется бить тревогу раньше времени и приписывать молодой и красивой девушке такую страшную болезнь, как анорексия. Тем более Кайя Гербер увлеченно занялась кулинарией, и мы надеемся, что все блинчики она слопала одна.

Деятельность: актриса, модель

Возраст: 19 лет Рост: 160 см Вес: 40 кг Дочь некогда самой известной пары Джонни Деппа и Ванесса Паради 19-летняя Лили-Роуз Депп сейчас по праву считается самой многообещающей актрисой. С таким папой было бы странно думать иначе, не так ли? Лили безумно талантливая девочка. Уже в 14 лет она дебютировала в фильме Кевина Смита «Бивень», в котором снялась вместе с отцом. На сегодняшний день у Лили-Роуз насчитываются съемки в пяти серьезных картинах.

Но и мама у нее тоже не промах. Лили, еще будучи подростком, стала лицом нового изысканного аромата Chanel № 5 L’Eau, который является обновленной вариацией легендарного аромата Chanel No. 5 и стал крайне популярен среди девушек.

Хотелось бы, чтобы только модельными данными и безупречной актерской игрой прославилась молодая девушка, но, к сожалению, Лили-Роуз Депп еще известна как постоянный борец с анорексией. Лили призналась, что долго и упорно борется с этой болезнью и что ей очень обидно читать сообщения и комментарии со словами «она совсем не ест», «она анорексичка» и т. п.

— ответила Депп на критику в социальных сетях.

Сейчас невооруженным глазом можно увидеть, что все старания Лили не прошли даром. Она набрала несколько килограммов, которые ей явно к лицу. Депп перестала выглядеть уставшей. Теперь, глядя на нее, можно увидеть красивую и здоровую девушку.

— сообщает Лили-Роуз.

Имя: Тара Рид Деятельность: актриса

Возраст: 42 лет Рост: 165 см Вес: 45 кг Тара с самого раннего детства отличалась высокими умственными способностями. В 6 лет она стала победительницей в детской передаче Child's Play на местном канале. После того как маленькую Тару заметили на экране, ей посыпались предложения о съемках в рекламе. Конечно, эти предложения получили положительный отклик.

За свое детство Тара Рид снялась более чем в ста рекламных роликах. Но свою популярность она получила благодаря фильму «Американский пирог». Картин, в которых снялась Тара Рид, огромное количество: «Король вечеринок», «Выпускной угар», «Дочь моего босса» и далее по списку.

В молодости Рид выглядела крайне привлекательно. Блондинка среднего роста с такими модельными параметрами, что даже по версии журнала Maxim она стала четвертой в топе-100 самых сексуальных девушек.

Сейчас от былой роскошной фигуры актрисы не осталось и следа. Сначала Тара решила подправить форму груди, но ничего хорошего из этого не вышло. Грудь стала выглядеть неестественно. А после неудачной липосакции на ее животе теперь красуются складки.

С недавнего времени поклонники Тары Рид настороженно наблюдают за изменениями в ее внешнем виде и опасаются, что она больна анорексией. И правда, девушка стала сильно худой, и нельзя сказать, что это здоровая худоба. Сама Тара не видит никаких проблем и считает свою фигуру очень красивой.

— рассказала она в одном из интервью.

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Текст:Татьяна Горшкова

Фото: Instagram, Global Look Press, Shutterstock