Путь генерала. Глава СК в Волгограде рассказал о себе и работе следователя

Михаил Музраев бессменно возглавляет СУ СК России по Волгоградской области на протяжении 10 лет. Его профессиональный путь нельзя назвать обычным, хотя восхождение на нынешнюю должность проходило по всем ступеням карьерной лестницы.

Юношеские грёзы, походы на подводных лодках, воля случая, «горячая точка» и другие события, определившие его взгляды на жизнь и профессию, — в нашем интервью…

Мир перевернуть

Михаил Музраев: Я не из тех, кто мечтал о профессии следователя с рождения. Наша семья жила в Калмыкии. Когда учился в 8-м классе, старший брат поступал в зенитно-артиллерийское училище. Нам задали сочинение на тему «Кем я хочу стать?», и я, конечно, написал, что хочу быть военным.

Позже выпускник нашей школы поступил в Севастопольское военное училище, мы все ему по-хорошему завидовали, это было знаком: он смог, значит, и нам по силам! И у меня родилась мечта о военных походах по морям и океанам. После школы десяти выпускникам, в том числе и мне, предложили поехать по направлению поступать в Омскую школу милиции. Только четверо были зачислены, а я вроде бы не прошёл по здоровью. Это была не просто обида, а настоящий шок, и я пошёл выяснять, что со мной не так. Врач намекнул, что здоровье в порядке, а «пролетел» я потому, что чего-то другого не хватило. Тогда я твёрдо решил пойти в армию, и вскоре моя мечта сбылась. Три года прослужил на Тихоокеанском флоте. На подводной лодке ходили в походы, о которых грезил с детства… Казалось, дадут приказ, и мы мир перевернём. Это была непростая служба и самый лучший период в жизни.

— Бывали моменты, когда хотелось сойти на берег и вернуться к прежней жизни?

— Не было никакого желания расставаться с морем! Я даже подал документы в мореходное училище в Клайпеде. Но когда приехал к родителям, встретил одноклассницу, которая мечтала поступить в Саратовский юридический институт, так и отправился на вступительные испытания, можно сказать, за компанию. И прошёл их. Это было непросто, но преимуществом на зачисление обладали не вчерашние выпускники, а ребята, отслужившие в Вооруженных силах, либо имеющие двухлетний стаж на производстве. Это правильно: у юных выпускников вузов нет жизненной закалки, мудрости, жёсткого внутреннего стержня, а для следователя это очень важные качества.

— Что же всё-таки повлияло на выбор специализации?

— Был в моей студенческой жизни период, когда хотелось стать адвокатом. Я искренне верил, что в любом человеке, совершившем преступление, стоит только покопаться, обнаружится что-то доброе. А когда впервые на спецкурсе попал в следственный изолятор и увидел там рецидивиста — насильника и убийцу, которому должен был выстроить линию защиты… Я пересмотрел взгляды. Защищать надо было не его, а от него.

«Горячая точка»

— Как вы оказались в Волгоградской области?

— Родители, будучи в преклонном возрасте, проживали там и нуждались в помощи. Как мне сказали в отделе кадров: «Только для тебя — уникальное место в излучине трёх рек: Дон, Хопёр и Медведица — станица Кумылженская!». Тогда были востребованы следователи, расследующие так называемые хозяйственные дела, их у меня было предостаточно. Может, потому меня приметили и стали включать в составы групп по расследованию преступлений в других районах области. Так и мотался по командировкам. Потом несколько лет работал старшим следователем по особо важным делам, стал начальником следственной части, а затем уже заместителем и руководителем отдела по надзору за расследованием преступлений. Если честно, назначение на надзорную должность меня не обрадовало. Тогда я считал, что это занятие бумаготворчеством, которое только мешает нормально расследовать дела. А когда вник, понял, что это по-своему важная и ответственная работа.

— Одно дело — расследовать преступления, совсем другое — руководить процессом. Сложно было быть молодым руководителем следственного отдела?

— Помогла командировка в Нагорный Карабах, куда я отправился до назначения на руководящий пост. Там мне поручили возглавить группу, которая занималась расследованием дел по поджогам домов азербайджанцев. Это была не просто «горячая точка». Для нас, воспитанных на идеалах дружбы народов, было дикостью то, что мы там видели: оголтелая ненависть, массовые беспорядки, пожарища, резня…

Нам легко удавалось раскрывать эти преступления, потому что ни одна мелочь, ни одна, казалось бы, несущественная деталь не оставалась без внимания. После командировки и последовало моё назначение на должность руководителя отдела. Лично я не стремился сделать карьеру, просто старался всегда добросовестно исполнять свои обязанности.

В десятку лучших

— 10 лет назад вам довелось организовать работу следственного управления практически с нуля. Что было самым сложным?

— Собрать профессиональный, работоспособный коллектив. Наше следственное управление входит в десятку лучших по стране. Самым ярким примером профессионализма наших сотрудников стало расследование терактов, совершённых в Волгограде в 2013 году. Нам удалось в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные мероприятия, установить личности террористов и выйти на заказчиков.

— Изменилось ли расследование уголовных дел за последние годы?

— Когда мы поднимаем канувшие в Лету уголовные дела, видно, что сейчас расследование ведётся намного качественнее. Да и требования предъявляются более жёсткие, нам остаётся стремиться к тому, чтобы их выполнять. У нас очень высокий процент раскрываемости, в том числе по «висякам», которым бывает и по два десятка лет. Сегодня следствие работает так, чтобы преступники и не думали расслабляться, и каждый день помнили о том, что он может стать последним на свободе.

— Сегодня хозяйственных дел по-прежнему много? И их также трудно расследовать?

— Преступники хорошо знают законы и умудряются извернуться так, что подкопаться и впрямь трудно. Взять громкое уголовное дело по автостраховым компаниям. Они наперебой кричали о том, что в регионе нереально высокие выплаты, а доказать ничего не могли. Да и на первый взгляд, по документам всё было законно — есть заключения экспертов. Когда мы начали разбираться, выяснилось, что 90% ДТП — фикция. В схеме были активно задействованы депутаты Волгоградской городской думы. Уже вырисовывается целая серия уголовных дел: 360 направлено в суд, 278 из них успешно рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров, ещё по 29 расследование будет завершено в кратчайшие сроки.

Служба на максимуме

— Годы в профессии, наверное, закаляют сердце как сталь. Есть такие уголовные дела, которые даже бывалого следователя за душу берут?

— Я лично наблюдаю за каждым расследованием преступлений против детства. Не знаю, что изменилось в сознании людей, но, всю жизнь проработав следователем, могу сказать, что такого вала трагедий с детьми раньше не было. И с этим определённо надо бороться всеми доступными методами, копать глубже.

Не так давно у нас был случай: одна супружеская чета несколько месяцев скрывала смерть одного из четверых приёмных детей ради пособий и даже пыталась выкрасть чужого ребёнка, чтобы выдать его за умершего малыша… Эти преступления были раскрыты за сутки. Вроде можно было и успокоиться, но мы пошли дальше и вышли на возбуждение уголовного дела в отношении представителей органов опеки и попечительства. Мы всегда стараемся разобраться в предпосылках к преступлениям, которые, как правило, вполне закономерны — это и есть профилактика, для которой у нас имеются все ресурсы.

— Ваше ведомство занимается профилактической работой. По каким направлениям удаётся добиться наилучших результатов?

— Есть работодатели, которые, задерживая зарплату, ухитряются прикрываться экономической ситуацией в стране. Недавно к нам обратились 300 работников одного из волгоградских предприятий, которые несколько месяцев не могли получить зарплату. Мы всё проверили, встретились с работодателем… После встреч с нами деньги находятся, несмотря на вчерашние оправдания.

— Каждый день вам приходится сталкиваться с людскими бедами и трагедиями. Как всё это выдержать?

— Я люблю загородные прогулки и футбол. У нас даже есть своя команда «Ротор-9», которая существует уже 15 лет. Поэтому рекомендую жить и дышать полной грудью, не забывать, что ты прежде всего человек — и дома, и на работе. Следователь — это ведь призвание, особая каста людей, которая уникальна по своим качествам. И одно из основных — ни при каких обстоятельствах не относиться равнодушно к людям. Цинизм, пренебрежение к потерпевшему — это повод задуматься о смене работы. Я по натуре — человек эмоциональный, к тому же максималист, выжимаю из себя соки и требую подобного отношения от окружающих. Но я считаю, что в нашей профессии по-другому нельзя.