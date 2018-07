На фото просто друзья или влюбленная пара? Фотопроект о поцелуе от Бена Ламберти

Эти фото на первый взгляд напоминают видео о целующихся незнакомцах, однако на деле проект был снят задолго до этого.

Однажды фотограф Бен Ламберти сделал спонтанное фото целующейся пары, и ему это так понравилось, что в итоге появилась целая серия, которую позже опубликовал немецкий журнал Zeit Magazin.

Страстные фото дополнялись строчками из известных песен, например All you need is love.

Были ли пары реальными возлюбленными? Некоторые да, другие — просто хорошими друзьями.

Среди участников были и профессиональные модели, что, конечно, видно на фото.

Бен говорит, что просто сидел спокойно в качестве наблюдателя в надежде, что люди забудут, что он находится в этой комнате. Его целью было поймать эмоциональные моменты.

Фотограф отмечает, что реальным парам поцелуй дался труднее, потому что для них это действительно очень интимный момент, тогда как друзья «целовались для смеха».