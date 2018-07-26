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Предприниматели в Хабаровске торгуют поддельными тенями
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Предприниматели в Хабаровске торгуют поддельными тенями 

Хабаровский край сегодня 23 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Индивидуальные предприниматели, торгующие в мелких бутиках Хабаровска, выдают китайские товары за европейские. Причем не боятся использовать бренды самых известных торговых марок. Последний такой факт был выявлен в результате проведения мероприятий по жалобе покупателя в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Подобные случаи в крае и краевой столице, в частности, не редкость. В таких случаях покупателю дается заведомо ложная информация. К примеру, на ценнике в качестве производителя указана не та страна, в которой товар на самом деле произведен, и предпринимателю об этом известно, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.
Среди недавних случаев подтвердившегося обмана покупателей — косметика и женская одежда. Китайские тени и румяна продавались под видом дорогой французской косметики. Платье и блузка, сшитые в Поднебесной, выдавались за итальянские.
Материалы административных расследований, проведенных Роспотребнадзором, переданы в суд. Индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы. Также суд должен решить участь поддельных товаров — они могут быть изъяты и уничтожены.
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