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Иммобиле готов продлить контракт с «Лацио»
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Иммобиле готов продлить контракт с «Лацио» 

LiveSport.Ru 39 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что в ближайшие дни планирует продлить свой контракт с римским клубом.
«Когда у тебя все идет так хорошо, и ты забиваешь так много голов — естественно, к тебе будет интерес. Я оставался спокойным. Я счастлив и горжусь тем, чего достиг. Президент Клаудио Лотито, спортивный директор Ильи Таре и я знаем, как все обстоит на самом деле.
Мы доверяем друг другу. Я счастлив в «Лацио». Я подписал новый контракт в ноябре и горжусь, что мы пересматриваем его через 10 месяцев. Спортивному директору сейчас нужно поработать, но это не к спеху. Он и президент — люди слова, так что мы все сделаем как можно быстрее», — цитирует Иммобиле Football-italia.
Напомним, Иммобиле в прошлом сезоне на пару с форвардом «Интера» Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром Серии А. Они забили по 29 голов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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