Как выглядит мир глазами дальтоника

Вы когда-нибудь задумывались о том, как видят мир люди с нарушением цветового восприятия? К счастью, в интернете появился ресурс color-blindness.com, который позволяет представить себе, каково это — неправильно видеть цвета или не видеть их вовсе. Несмотря на название, цветовая слепота, или дальтонизм, не подразумевает автоматически, что человек видит мир черно-белым. На самом деле более 99% всех людей с цветовой слепотой могут видеть цвета. Именно поэтому термин «недостаток цветового зрения» более корректен.

По данным color-blindness.com, около 0,5% женщин (одна из 200) и 8% мужчин (один из 12) страдают недостатком цветового зрения в той или иной форме. Есть несколько вариантов недостатка цветового зрения, среди которых — дейтераномалия, при которой все выглядит немного блеклым, протанопия, при которой все кажется немного зеленоватым, и тританопия, при которой все видится в зеленовато-розовых тонах. И только лишь около 0,00003% населения Земли страдает монохроматизмом, то есть настоящей цветовой слепотой, когда все черно-белое.

Источник: Buzzfeed

Так выглядят разные цвета для человека с нормальным зрением.

Самый распространенный тип недостатка цветового зрения — это дейтераномалия. Около 4,63% мужчин и 0,36% женщин страдают этим видом расстройства, и многие из них даже не подозревают об этом. Люди с дейтераномалией видят более блеклую палитру цветов, особенно зеленые оттенки.

Когда у человека протанопия (слепота на красный цвет), все оттенки зеленого и красного выглядят очень блекло, а желтые и синие — почти без искажений. Таким типом недостатка цветового зрения страдает около 1% мужчин.

Люди с тританопией видят мир в зеленоватых или розовых тонах из-за отсутствия в сетчатке пигмента, ответственного за распознавание синего цвета. Это очень редкая форма цветовой слепоты, которой подвержены лишь 0,0001% мужчин и женщин.

Абсолютная цветовая слепота, или монохроматизм, — это самый редкий вид цветовой слепоты. Такие люди видят все черно-белым, но считается, что только 0,00003% мирового населения подвержено этому нарушению.

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