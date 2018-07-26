Победивший рак Валентин Юдашкин восстанавливает здоровье в Израиле

Свой диагноз Валентин Юдашкин скрывал от своих сотрудников, а всеми делами руководил лежа в больнице.

Весной 2017 года российский модельер Валентин Юдашкин признался, что был болен раком. Страшный диагноз Юдашкин скрывал даже от своих сотрудников, а всеми делами он руководил лежа в больнице.

Известно, что сейчас здоровью модельера ничего не угрожает, но ему требуется длительная реабилитация. Сейчас 54-летний Валентин Юдашкин вместе с семьей отдыхает в Израиле.

Еще весной, в рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин представил свою коллекцию осень-зима 2018/19, которую посвятил московской зиме (подробнее…)