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Победивший рак Валентин Юдашкин восстанавливает здоровье в Израиле
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Победивший рак Валентин Юдашкин восстанавливает здоровье в Израиле 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Свой диагноз Валентин Юдашкин скрывал от своих сотрудников, а всеми делами руководил лежа в больнице.
Весной 2017 года российский модельер Валентин Юдашкин признался, что был болен раком. Страшный диагноз Юдашкин скрывал даже от своих сотрудников, а всеми делами он руководил лежа в больнице.
Известно, что сейчас здоровью модельера ничего не угрожает, но ему требуется длительная реабилитация. Сейчас 54-летний Валентин Юдашкин вместе с семьей отдыхает в Израиле.
Еще весной, в рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин представил свою коллекцию осень-зима 2018/19, которую посвятил московской зиме (подробнее…)
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