Владимир Середавин: о враче, сердце которого болело за всех

Москва. Министерство строительства СССР. Два дня 40-летний мужчина из провинциального Куйбышева обивает пороги кабинетов высшего руководства. Два дня помощники не пускают его на прием. Наконец в обход всех «кордонов» он прорывается к министру. На кону — благополучие семьи, партбилет, карьера и дело всей жизни.

Профессия — спасать жизни

Владимир Середавин родился 26 июля 1936 года в Оренбургской области. Был старшим из трех детей убежденного коммуниста и партработника Диамида Георгиевича и домохозяйки Клавдии Федоровны Середавиных. Как и все мальчишки, в детстве хулиганил, но учился прилежно. Любил лошадей и конные прогулки, хотя мечтал стать военным моряком. Мечту перечеркнули на медкомиссии: карьера моряка для парня с близорукостью оказалась закрыта. К этому времени семья Середавиных уже жила в Куйбышеве. Один из друзей отца предложил юноше попробовать себя в другой сфере: «Ты знаешь, есть такая специальность — хирургия. Это по-настоящему мужская работа, серьезная — спасать людей». В 1955 году Владимир Середавин поступает на лечебно-профилактический факультет Куйбышевского медицинского института. После окончания вуза по распределению едет работать хирургом в Кинель-Черкасскую районную больницу.

Молодая семья медиков — Середавины

Романтик навсегда

Здесь Владимир знакомится с будущей женой Александрой Филипповной, которая работала в той же больнице акушером-гинекологом. Пара молодых специалистов расписалась 14 февраля 1959 года. О празднике святого Валентина советские люди, конечно, и не подозревали. Но дата оказалась символичной, а семья — крепкой и любящей. Свадьба была скромной: у молодоженов не было даже обручальных колец. Праздник отметили дома с родителями. Единственным подарком стала картина с изображением березовой рощи, написанная местным художником. Эту реликвию супруги хранили всю жизнь. Через несколько лет, в 1968-м, в семье врачей родилась дочь Юлия.

Одно из помещений музея Владимира Середавина

История областной больницы неразрывно связана с именем Владимира Середавина

— В день свадьбы папа всегда дарил маме букет. Вот сколько я себя помню. И в те годы, когда цветы были дефицитом, он всё равно добывал где-то и приносил красные гвоздики. На тот момент это были одни из немногих доступных советским гражданам цветов. Сейчас папы нет 15 лет, мы стараемся 14 февраля обязательно подарить маме цветы. А вот букеты из полевых цветов папа всегда привозил маме летом, из поездок по области, — поделилась с 63.ru воспоминаниями дочь Владимира Середавина Юлия Богданова

Владимир и Александра, как и все врачи, сутками пропадали на работе. Трудолюбие и работоспособность молодых специалистов начальство оценило. Вскоре Владимир стал заведующим организационно-методическим отделом, а потом и вовсе возглавил больницу. При нем в районе были построены сразу два новых медучреждения: больница в селе Тимашево и центральная больница в Кинель-Черкассах. Как главный врач, он вникал во всё, разрываясь между стройками и основной работой. А в 1974 году Владимира Середавина назначили главным врачом Куйбышевской областной больницы имени Калинина.

Одна из утренних пятиминуток с коллегами

Михаил Иванович Калинин (1875–1946) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. В 1919 году Лев Троцкий назвал его «всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным старостой», поскольку с 1919 года и до года своей смерти Калинин занимал должность главы государства (в разные годы именовалась по-разному) в РСФСР, а затем и СССР. Источник: Википедия

Середавины переезжают в Куйбышев. Александра Филипповна устраивается в роддом больницы имени Пирогова, а Владимир Диамидович по-прежнему разрывается между кабинетом главврача и стройкой. Находившаяся тогда на улице Ленинской в дореволюционном особняке областная больница имени Калинина остро нуждалась в расширении. Комплекс зданий медгородка решено было строить на Ташкентской.

— Владимир Диамидович мне запомнился разным: в фуфайке и резиновых сапогах во время строительства новых корпусов больницы и в хрустящем от белизны и чистоты белом медицинском халате и колпаке на врачебном обходе. Он обладал тонким чувством юмора, знал цену хорошей шутке. Необыкновенное сочетание академизма и народности делали своё дело, его любили и очень уважали в коллективе. Его голос с хрипотцой нельзя было спутать ни с чьим другим, он умел разговаривать с любой аудиторией, и очень сложные вопросы сразу становились понятными и простыми, — рассказывает заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом больницы имени Середавина Елена Смолькова.

— Строительство больницы проходило у меня на глазах. Папа пропадал там всё время. В выходные, чтобы вся семья побыла вместе, мы с мамой обязательно ехали на стройку. Я помню больницу, начиная с первых перекрытий. Поэтому это для меня — родной дом, в полном смысле этого слова, как это было и для папы. Он всегда знал, где, что и как, где какие коммуникации проходят, где и что можно поправить. Это было его любимое детище, — вспоминает Юлия Богданова.

В Москву — как на войну

Эта беззаветная любовь к своему делу чуть было не стоила Владимиру Диамидовичу карьеры и партбилета. Он понял — типовой проект больницы устарел и срочно нуждается в корректировке.

— Из диагностического оборудования в старой больнице были только рентгеновские аппараты, а тут начинают появляться первые аппараты УЗИ, сложная лабораторная техника, требующая подключения к электричеству. Всё это требовало других технических мощностей. Чтобы новая на тот момент техника могла работать, нужны были другие силовые кабели, — говорит Юлия Богданова.

Однако внести корректировку в проект местное начальство отказалось. Тогда на свой страх и риск Владимир Середавин едет в столицу — в Министерство строительства СССР. Прыгать через голову руководства — затея опасная, чреватая самыми серьезными последствиями для непокорных.

— Мама тогда собирала его в эту поездку в Москву, как на войну. Папу предупреждали, что, скорее всего, он лишится партбилета, карьеры и вряд ли вообще сможет устроиться на работу потом. Но тем не менее он пошел на это, потому что понимал: по старинке делать нельзя, надо сразу делать хорошо и на перспективу. Несколько дней папа сидел в приемной, добиваясь аудиенции у высшего руководства. И всё-таки пробился, его очень внимательно выслушали. И одним звонком вопрос был решен, — вспоминает дочь главврача.

Медсестры — белые птицы

Строительство областной клиники шло стахановскими темпами. И в 1982 году состоялось торжественное открытие первой очереди.

Ключ от нового медучреждения в надежных руках

— Открытие было очень красивым. На главной лестнице основного корпуса стояли медсестры в наглаженных халатиках, белых накрахмаленных колпачках, как белые птицы. Главврачу вручили большой ключ от больницы, — говорит Юлия Богданова.

Двенадцать лечебных и вспомогательных зданий, самое современное на тот момент оборудование, и главное — команда единомышленников-профессионалов, с каждым из которых при трудоустройстве Владимир Середавин беседовал лично. Весь этот «первый призыв» медиков проходил повышение квалификации и регулярно ездил на учебу на самые передовые базы того времени в Москву и Ленинград. Особое внимание главврач уделял и службе медицинских сестер.

— Главные требования Владимира Диамидовича к медицинским сестрам — это безусловный профессионализм, отличные знания по вопросам сестринского дела. Но не меньшее значение он придавал воспитанию в медсестрах добросердечности, участливости и сострадания к больным, отмечая, что иногда в лечении эти качества, пожалуй, поважнее, — рассуждает заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом больницы имени Середавина Елена Смолькова.

Владимир Середавин знал, как лечить без лекарств

— Он искренне совершенно и правильно (это понимание приходит только сейчас) считал, что организатор здравоохранения — это отдельная специальность, требующая очень большого багажа знаний. Это действительно так. И все эти шутки: «не получилось быть хирургом, терапевтом, ну, значит, будет руководителем» — далеки от реальности. Если бы папа не был хорошим врачом, разве возможно было бы, чтобы даже в голодные 90-е в больнице начали развиваться новые технологии? Для этого нужно, чтобы руководитель был медиком и грамотным медиком! И он был именно таким. Есть много примеров, когда в сложных диагностических случаях он помог коллегам поставить диагноз, хотя к тому моменту он был главврачом больницы, — рассуждает Юлия Богданова.

Чтобы помнили…

В апреле 2002 года, проведя свой медицинский корабль через шторм и бурю лихих 90-х, Владимир Середавин покинул капитанский мостик, оставшись на должности почетного главного врача. Меньше чем через год, 17 января 2003 года, Владимир Диамидович ушел из жизни. Ему стало плохо в своем кабинете в больнице.

— Папа умер от обширного инфаркта. Приезжали коллеги из кардиоцентра, подшивали электрокардиостимулятор. Но, к большому сожалению, это не помогло, — вспоминает Юлия Богданова.

Узнав о приступе, в тот день на рабочих местах без всяких просьб и указаний руководства осталось полбольницы. Друзья и коллеги до последнего верили, что смогут помочь.

Проводить в последний путь любимого врача, друга, профессора, почетного гражданина Самары и даже полковника казачьих войск пришло чуть ли не полгорода.

— Помню бесконечный людской поток, слёзы людей известных, высокопоставленных и простых сельчан, едва добравшихся (день был очень снежный), — рассказала Елена Смолькова.

Открытие памятной доски

Через несколько лет перед главным корпусом больницы друзья Владимира Диамидовича установили памятник. Два раза в году — в день рождения и день смерти Середавина — коллеги и пациенты возлагают сюда цветы. А в 2015 и саму Самарскую областную клиническую больницу (СОКБ) переименовали в его честь.

— Памятник папе — это памятник вообще медикам, тем людям, которые пытаются спасать жизнь и здоровье других, тем, кто по-настоящему относится к своему делу. Нельзя сказать, что это памятник только ему, — подчеркнула Юлия Богданова.

В чем же секрет такой любви и народного признания? Он никогда никому не отказывал в помощи. Жизненный девиз Владимира Середавина: «Спешите делать людям добро». Именно эта фраза эпитафией на памятнике у него на могиле.

Юлия Богданова пошла по стопам родителей

Это еще не конец

Дело Владимира Середавина продолжают его последователи и родные.

— Он умел разговаривать с коллективом, умел ставить задачи. Он был позитивным и очень решительным человеком. При Владимире Середавине было открыто отделение гравитационной хирургии, санавиации, ортопедии, где проходило и проходит уникальное эндопротезирование суставов, проведение сложных челюстно-лицевых операций, пересадка костного мозга. Мы были третьи в стране, кто начал заниматься пересадкой костного мозга, — рассказал главный врач СОКБ Дмитрий Купцов.

Юлия Богданова возглавляет отделение пульмонологии СОКБ. А ее дочь, внучка Владимира Диамидовича, Анастасия Приходько в мае этого года стала кандидатом медицинских наук. По профессии она, как и бабушка, акушер-гинеколог.

Внучка Середавина в знакомых с детства стенах больницы

— Дед всё мое детство заполнял своим присутствием. Мы ездили на конюшню, и дед учил меня ездить верхом. Еще он был заядлый автолюбитель и любил водить. Помню, как он приходил с работы и ставил свой такой старомодный чемодан у порога с громким стуком и обязательно что-то оттуда доставал, какие-то подарки. И чувство радости от его прихода — одно из самых счастливых воспоминаний, — рассказала Анастасия Приходько. — Никогда в жизни мы не слышали от него сплетен о других или негатива в адрес других людей. Он был далек от этого.