Ещё
Владимир Середавин: о враче, сердце которого болело за всех
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Середавин: о враче, сердце которого болело за всех 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Москва. Министерство строительства СССР. Два дня 40-летний мужчина из провинциального Куйбышева обивает пороги кабинетов высшего руководства. Два дня помощники не пускают его на прием. Наконец в обход всех «кордонов» он прорывается к министру. На кону — благополучие семьи, партбилет, карьера и дело всей жизни.
Профессия — спасать жизни
Владимир Середавин родился 26 июля 1936 года в Оренбургской области. Был старшим из трех детей убежденного коммуниста и партработника Диамида Георгиевича и домохозяйки Клавдии Федоровны Середавиных. Как и все мальчишки, в детстве хулиганил, но учился прилежно. Любил лошадей и конные прогулки, хотя мечтал стать военным моряком. Мечту перечеркнули на медкомиссии: карьера моряка для парня с близорукостью оказалась закрыта. К этому времени семья Середавиных уже жила в Куйбышеве. Один из друзей отца предложил юноше попробовать себя в другой сфере: «Ты знаешь, есть такая специальность — хирургия. Это по-настоящему мужская работа, серьезная — спасать людей». В 1955 году Владимир Середавин поступает на лечебно-профилактический факультет Куйбышевского медицинского института. После окончания вуза по распределению едет работать хирургом в Кинель-Черкасскую районную больницу.
Молодая семья медиков — Середавины
Романтик навсегда
Здесь Владимир знакомится с будущей женой Александрой Филипповной, которая работала в той же больнице акушером-гинекологом. Пара молодых специалистов расписалась 14 февраля 1959 года. О празднике святого Валентина советские люди, конечно, и не подозревали. Но дата оказалась символичной, а семья — крепкой и любящей. Свадьба была скромной: у молодоженов не было даже обручальных колец. Праздник отметили дома с родителями. Единственным подарком стала картина с изображением березовой рощи, написанная местным художником. Эту реликвию супруги хранили всю жизнь. Через несколько лет, в 1968-м, в семье врачей родилась дочь Юлия.
Одно из помещений музея Владимира Середавина
История областной больницы неразрывно связана с именем Владимира Середавина
— В день свадьбы папа всегда дарил маме букет. Вот сколько я себя помню. И в те годы, когда цветы были дефицитом, он всё равно добывал где-то и приносил красные гвоздики. На тот момент это были одни из немногих доступных советским гражданам цветов. Сейчас папы нет 15 лет, мы стараемся 14 февраля обязательно подарить маме цветы. А вот букеты из полевых цветов папа всегда привозил маме летом, из поездок по области, — поделилась с 63.ru воспоминаниями дочь Владимира Середавина Юлия Богданова.
Владимир и Александра, как и все врачи, сутками пропадали на работе. Трудолюбие и работоспособность молодых специалистов начальство оценило. Вскоре Владимир стал заведующим организационно-методическим отделом, а потом и вовсе возглавил больницу. При нем в районе были построены сразу два новых медучреждения: больница в селе Тимашево и центральная больница в Кинель-Черкассах. Как главный врач, он вникал во всё, разрываясь между стройками и основной работой. А в 1974 году Владимира Середавина назначили главным врачом Куйбышевской областной больницы имени Калинина.
Одна из утренних пятиминуток с коллегами
Михаил Иванович Калинин (1875–1946) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. В 1919 году Лев Троцкий назвал его «всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным старостой», поскольку с 1919 года и до года своей смерти Калинин занимал должность главы государства (в разные годы именовалась по-разному) в РСФСР, а затем и СССР. Источник: Википедия
Середавины переезжают в Куйбышев. Александра Филипповна устраивается в роддом больницы имени Пирогова, а Владимир Диамидович по-прежнему разрывается между кабинетом главврача и стройкой. Находившаяся тогда на улице Ленинской в дореволюционном особняке областная больница имени Калинина остро нуждалась в расширении. Комплекс зданий медгородка решено было строить на Ташкентской.
— Владимир Диамидович мне запомнился разным: в фуфайке и резиновых сапогах во время строительства новых корпусов больницы и в хрустящем от белизны и чистоты белом медицинском халате и колпаке на врачебном обходе. Он обладал тонким чувством юмора, знал цену хорошей шутке. Необыкновенное сочетание академизма и народности делали своё дело, его любили и очень уважали в коллективе. Его голос с хрипотцой нельзя было спутать ни с чьим другим, он умел разговаривать с любой аудиторией, и очень сложные вопросы сразу становились понятными и простыми, — рассказывает заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом больницы имени Середавина Елена Смолькова.
— Строительство больницы проходило у меня на глазах. Папа пропадал там всё время. В выходные, чтобы вся семья побыла вместе, мы с мамой обязательно ехали на стройку. Я помню больницу, начиная с первых перекрытий. Поэтому это для меня — родной дом, в полном смысле этого слова, как это было и для папы. Он всегда знал, где, что и как, где какие коммуникации проходят, где и что можно поправить. Это было его любимое детище, — вспоминает Юлия Богданова.
В Москву — как на войну
Эта беззаветная любовь к своему делу чуть было не стоила Владимиру Диамидовичу карьеры и партбилета. Он понял — типовой проект больницы устарел и срочно нуждается в корректировке.
— Из диагностического оборудования в старой больнице были только рентгеновские аппараты, а тут начинают появляться первые аппараты УЗИ, сложная лабораторная техника, требующая подключения к электричеству. Всё это требовало других технических мощностей. Чтобы новая на тот момент техника могла работать, нужны были другие силовые кабели, — говорит Юлия Богданова.
Однако внести корректировку в проект местное начальство отказалось. Тогда на свой страх и риск Владимир Середавин едет в столицу — в Министерство строительства СССР. Прыгать через голову руководства — затея опасная, чреватая самыми серьезными последствиями для непокорных.
— Мама тогда собирала его в эту поездку в Москву, как на войну. Папу предупреждали, что, скорее всего, он лишится партбилета, карьеры и вряд ли вообще сможет устроиться на работу потом. Но тем не менее он пошел на это, потому что понимал: по старинке делать нельзя, надо сразу делать хорошо и на перспективу. Несколько дней папа сидел в приемной, добиваясь аудиенции у высшего руководства. И всё-таки пробился, его очень внимательно выслушали. И одним звонком вопрос был решен, — вспоминает дочь главврача.
Медсестры — белые птицы
Строительство областной клиники шло стахановскими темпами. И в 1982 году состоялось торжественное открытие первой очереди.
Ключ от нового медучреждения в надежных руках
— Открытие было очень красивым. На главной лестнице основного корпуса стояли медсестры в наглаженных халатиках, белых накрахмаленных колпачках, как белые птицы. Главврачу вручили большой ключ от больницы, — говорит Юлия Богданова.
Двенадцать лечебных и вспомогательных зданий, самое современное на тот момент оборудование, и главное — команда единомышленников-профессионалов, с каждым из которых при трудоустройстве Владимир Середавин беседовал лично. Весь этот «первый призыв» медиков проходил повышение квалификации и регулярно ездил на учебу на самые передовые базы того времени в Москву и Ленинград. Особое внимание главврач уделял и службе медицинских сестер.
— Главные требования Владимира Диамидовича к медицинским сестрам — это безусловный профессионализм, отличные знания по вопросам сестринского дела. Но не меньшее значение он придавал воспитанию в медсестрах добросердечности, участливости и сострадания к больным, отмечая, что иногда в лечении эти качества, пожалуй, поважнее, — рассуждает заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом больницы имени Середавина Елена Смолькова.
Владимир Середавин знал, как лечить без лекарств
— Он искренне совершенно и правильно (это понимание приходит только сейчас) считал, что организатор здравоохранения — это отдельная специальность, требующая очень большого багажа знаний. Это действительно так. И все эти шутки: «не получилось быть хирургом, терапевтом, ну, значит, будет руководителем» — далеки от реальности. Если бы папа не был хорошим врачом, разве возможно было бы, чтобы даже в голодные 90-е в больнице начали развиваться новые технологии? Для этого нужно, чтобы руководитель был медиком и грамотным медиком! И он был именно таким. Есть много примеров, когда в сложных диагностических случаях он помог коллегам поставить диагноз, хотя к тому моменту он был главврачом больницы, — рассуждает Юлия Богданова.
Чтобы помнили…
В апреле 2002 года, проведя свой медицинский корабль через шторм и бурю лихих 90-х, Владимир Середавин покинул капитанский мостик, оставшись на должности почетного главного врача. Меньше чем через год, 17 января 2003 года, Владимир Диамидович ушел из жизни. Ему стало плохо в своем кабинете в больнице.
— Папа умер от обширного инфаркта. Приезжали коллеги из кардиоцентра, подшивали электрокардиостимулятор. Но, к большому сожалению, это не помогло, — вспоминает Юлия Богданова.
Узнав о приступе, в тот день на рабочих местах без всяких просьб и указаний руководства осталось полбольницы. Друзья и коллеги до последнего верили, что смогут помочь.
Проводить в последний путь любимого врача, друга, профессора, почетного гражданина Самары и даже полковника казачьих войск пришло чуть ли не полгорода.
— Помню бесконечный людской поток, слёзы людей известных, высокопоставленных и простых сельчан, едва добравшихся (день был очень снежный), — рассказала Елена Смолькова.
Открытие памятной доски
Через несколько лет перед главным корпусом больницы друзья Владимира Диамидовича установили памятник. Два раза в году — в день рождения и день смерти Середавина — коллеги и пациенты возлагают сюда цветы. А в 2015 и саму Самарскую областную клиническую больницу (СОКБ) переименовали в его честь.
— Памятник папе — это памятник вообще медикам, тем людям, которые пытаются спасать жизнь и здоровье других, тем, кто по-настоящему относится к своему делу. Нельзя сказать, что это памятник только ему, — подчеркнула Юлия Богданова.
В чем же секрет такой любви и народного признания? Он никогда никому не отказывал в помощи. Жизненный девиз Владимира Середавина: «Спешите делать людям добро». Именно эта фраза эпитафией на памятнике у него на могиле.
Юлия Богданова пошла по стопам родителей
Это еще не конец
Дело Владимира Середавина продолжают его последователи и родные.
— Он умел разговаривать с коллективом, умел ставить задачи. Он был позитивным и очень решительным человеком. При Владимире Середавине было открыто отделение гравитационной хирургии, санавиации, ортопедии, где проходило и проходит уникальное эндопротезирование суставов, проведение сложных челюстно-лицевых операций, пересадка костного мозга. Мы были третьи в стране, кто начал заниматься пересадкой костного мозга, — рассказал главный врач СОКБ Дмитрий Купцов.
Юлия Богданова возглавляет отделение пульмонологии СОКБ. А ее дочь, внучка Владимира Диамидовича, Анастасия Приходько в мае этого года стала кандидатом медицинских наук. По профессии она, как и бабушка, акушер-гинеколог.
Внучка Середавина в знакомых с детства стенах больницы
— Дед всё мое детство заполнял своим присутствием. Мы ездили на конюшню, и дед учил меня ездить верхом. Еще он был заядлый автолюбитель и любил водить. Помню, как он приходил с работы и ставил свой такой старомодный чемодан у порога с громким стуком и обязательно что-то оттуда доставал, какие-то подарки. И чувство радости от его прихода — одно из самых счастливых воспоминаний, — рассказала Анастасия Приходько. — Никогда в жизни мы не слышали от него сплетен о других или негатива в адрес других людей. Он был далек от этого.
63.ru: последние новости
В Самаре признали вменяемой пенсионерку, которая выкинула ребенка с балкона Разбились по дороге на море: семья из Тольятти не доехала до Абхазии Засаленные рельсы: в самарском ТТУ пожаловались на нехватку денег для ремонта трамваев
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых38
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья14
Волочкова показала, как готовится к жаре28
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке13
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу162
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение