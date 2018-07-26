«Зелёная шишка» — гарант качества продуктов»

Два года назад на прилавках появились продукты, маркированные новым знаком «Зеленая шишка». Это региональный знак качества, означающий, что продукция одобрена Ассоциацией «Енисейский стандарт». На сегодняшний день более 350 продуктов носят такой знак. А значит покупатели могут без опаски приобретать такие продукты и быть уверены — такая продукция качественная, местная и проверенная.

С чего же все началось?

Игорь ДОМНИН, председатель Координационного совета Ассоциации «Енисейский стандарт»:

— Мы начинали с объединения трёх производителей. Трудно было выстроить доверительные отношения. Это же не просто отраслевой союз. Мы объединяем и производителей, и переработчиков, и представителей торговых сетей. А в таком наборе участников изначально заложен конфликт интересов. Но постепенно игроки рынка поняли, что цивилизованный диалог, открытость, прозрачность и продуктивное взаимодействие выгодны всем.

Сегодня в Ассоциации состоят больше 30 участников. И это не только производители и переработчики, это и местные торговые сети, и логистика.

Выработав собственную систему добровольной сертификации Ассоциация смогла наполнить «продуктовую корзину» красноярцев практически всем набором продуктов: овощи, молоко и молочная продукция, мясо, рыба, крупы, мука, макаронные и кондитерские изделия.

Но мало маркировать «Зеленой шишкой» продукты. нужно чтобы об их безопасности и качестве узнали и покупатели. В результате обратной связи с красноярцами Ассоциация инициировала и провела почти 20 проверок продуктов. Все результаты были озвучены в СМИ и доступны на сайте Ассоциации. Теперь у покупателей появилась дополнительная информация — так ли качественен и безопасен продукт, который они покупали или же в нем есть недостатки и предпочтение лучше отдать местным и проверенным.

В результате такой просветительской работы по данным торговой сети «Командор» за 2 года красноярцы стали приобретать на 46% больше именно местных, в том числе и отмеченных «Зеленой шишкой» продуктов.

А как удается участникам Ассоциации поддерживать такое высокое качество?

Игорь ДОМНИН:

— Здесь мы отмечаем два момента. Во-первых — это наша сертификация, которая подразумевает внеплановые проверки участников, в том числе и по претензиям покупателей. Если факты подтверждаются, то производитель в обязательном порядке устраняет недостатки или же покидает Ассоциацию и лишается знака качества. И такие случаи у нас уже были. Нельзя, чтобы кто-то дискредитировал «Зелёную шишку». Тут мы все связаны, и от действия одного нерадивого предпринимателя могут пострадать все. Мы не ждём, пока к нам придёт Роспотребнадзор , мы лучше сами проверим и оперативно выявим слабые места.

Ну а второе — это помощь Правительства края и Минсельхоза , который реализует большую программу поддержки сельхозпроизводителей. Компании могут получать гранты, субсидии на развитие производств, компенсировать часть затрат, связанных с приобретением современного оборудования.

Два года — это своеобразный рубеж, который, с одной стороны, уже позволяет оглянуться назад и оценить сделанное, с другой — задуматься, куда двигаться дальше. На сегодняшний день Ассоциация продолжит роботу по выявлению фальсификата и некачественных продуктов на полках. А дополнительно в планах перейти и к другим направлениям.

Здесь и развитие технологической поддержки и техконтроля на производстве. И совершенствование внутренней кооперации. В планах профессионально заняться экспортным направлением. Ведь сегодня значительная часть экспортных поставок из края — сырьевые, в Ассоциации же хотят предложить на экспорт и продукты высокой переработки.

Игорь ДОМНИН:

— Если же говорить про рынки сбыта, то мы планируем активно работать в сфере муниципальных и государственных закупок. Анализ обращений показывает, что красноярцев очень волнует то, какими продуктами питаются дети в детских садах и школах, из чего готовят еду в медицинских организациях.

География производителей-участников Ассоциации охватывает практически все регионы и в каждом из них качественную и натуральную продукцию для красноярцев каждый день производят люди, которые заслуженно считаются гордостью нашего края!

Все итоги проверок качества продуктов, а также списки добросовестных и недобросовестных производителей размещены на сайте — eniseystandart.ru. Свои замечания по качеству продуктов и предложения по проведению экспертиз товаров красноярцы могут оставлять по телефону 8-902-911-22-17, адресу электронной почты — enst24@yandex.ru или в группах в социальных сетях: vk.com/eniseystandart, facebook.com/en.standart, instagram.com/enisey_standart, ok.ru/eniseystandart.

По материалам пресс-службы Ассоциации «Енисейский стандарт» Фото: пресс-служба Ассоциации «Енисейский стандарт»