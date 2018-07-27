Ещё
В Перми нужны волонтёры для поисков пропавшего Юрия Стука
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми нужны волонтёры для поисков пропавшего Юрия Стука 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
27 июля в Перми состоятся поиски пропавшего 56-летнего мужчины — жителя микрорайона Запруд.
Около восьми часов утра 23 июля Юрий Егорович Стук ушёл из дома в магазин, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Волонтёры, которые выйдут на поиски мужчины, собираются в 19.00 возле дома на ул. Колыбалова, 20 (микрорайон Запруд). Всех желающих, готовых присоединиться к поискам, ждут в указанном месте в указанное время.
Форма одежды: закрытая городская, головной убор, жилеты.
С собой необходимо взять: вода питьевая, перекус, защита от насекомых.
По всем вопросам звонить координатору поисков: Ксюша — 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.
АиФ Пермь: последние новости
Иностранца, через соцсети развращавшего девочку из Перми, признали виновным Пермячка вошла в топ-10 финалисток конкурса Miss Maxim Девочку, выпавшую из окна Чайковском, перевезут на вертолёте в Пермь
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену15
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой1
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Здоровье Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение