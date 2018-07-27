В Перми нужны волонтёры для поисков пропавшего Юрия Стука

27 июля в Перми состоятся поиски пропавшего 56-летнего мужчины — жителя микрорайона Запруд.

Около восьми часов утра 23 июля Юрий Егорович Стук ушёл из дома в магазин, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтёры, которые выйдут на поиски мужчины, собираются в 19.00 возле дома на ул. Колыбалова, 20 (микрорайон Запруд). Всех желающих, готовых присоединиться к поискам, ждут в указанном месте в указанное время.

Форма одежды: закрытая городская, головной убор, жилеты.

С собой необходимо взять: вода питьевая, перекус, защита от насекомых.

По всем вопросам звонить координатору поисков: Ксюша — 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.