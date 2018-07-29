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В Перми по пути домой пропал десятилетний Данил Зырянов
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В Перми по пути домой пропал десятилетний Данил Зырянов 

АиФ Пермь 30 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщили волонтёры Поискового отряда им. Ирины Бухановой, мальчик потерялся 27 июля в Орджоникидзевском районе Перми на Кислотных дачах.
«Он был на улице вместе с бабушкой. Она торговала у магазина «Колибри» рядом с домом 6в по улице Молдавской. Данил сидел рядом, повторял школьную программу. Потом он сказал бабушке, что хочет в туалет. Она отпустила его сходить домой, но туда он не пришёл», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» папа пропавшего мальчика Алексей Зырянов.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что родители обратились с заявлением в полицию 28 июля.
Приметы пропавшего: рост 130 см, светло-русые волосы, глаза серо-зеленые. Одет в серую футболку с рисунком, чёрные шорты, шлёпанцы и бежевую бейсболку. Был в очках в чёрно-красной оправе. Всех, кто владеет информацией о месте нахождения мальчика или видел его в последние двое суток, просят сообщить об этом в любое отделение полиции или по телефону 102.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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