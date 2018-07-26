В Перми разыскивают 56-летнего мужчину, который ушёл в магазин и пропал

Родные 56-летнего мужчины — жителя микрорайона Запруд обратились за помощью к пермякам. Они просят всех, кому что-либо известно об изображённом на фото человеке, позвонить по указанным ниже телефонам.

«Помогите найти папу, он ушел 23 июля около 8 часов утра из дома и до сих пор его нет», — пишет в соцсетях дочь.

Последний раз пропавшего видели возле магазина «Лунатик» в микрорайоне Запруд. И вот уже третьи сутки неизвестно где он находится.

Приметы: Глаза голубые, рост 176 среднего телосложения. Был одет в черные спорт штаны, черные кроссовки. Все личные вещи, документы, телефон, деньги оставил дома!

Звонить по телефону 89504499398.