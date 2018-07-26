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«Как сестренки»: Дана Борисова с дочкой наслаждаются отдыхом в Венеции
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«Как сестренки»: Дана Борисова с дочкой наслаждаются отдыхом в Венеции 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Дана Борисова наконец добралась до самого романтичного итальянского города Венеции, правда, не с любимым мужчиной, а вместе с дочкой Полиной. Однако Дана счастлива находиться в компании своей наследницы. Дамы изучают местные достопримечательности и наслаждаются обществом друг друга после всех перипетий в их жизни.
42-летняя популярная телеведущая, а в последнее время частый гость различных ток-шоу Дана Борисова все же прилетела с 10-летней дочкой Полиной в Венецию. Поездка чуть не сорвалась из-за задолженности Даны по алиментам, которые взыскивал с нее бывший гражданский муж и отец их общей дочки Максим Аксенов. Однако практически в последний момент ситуация разрешилась, и вот уже звездная мама со своим чадом исследуют уголки романтичной Венеции.
В ходе прогулки Дана и Полина сфотографировались возле известного храма, и телеведущая показала этот снимок поклонникам в Инстаграме. «Венеция прекрасна. Фото около храма Santa Maria della Salute, построенного в XVII веке как благодарность Богородице, которая спасла венецианцев от чумы. В этом храме, кстати, хранится 7-метровая картина Тициана», — подписала фото Борисова. На снимке они с Полиной стоят в коротких шортах, что удивило некоторых подписчиков Даны, которые считают неприличным посещать храм с оголенными частями тела. Однако неизвестно, заходили ли мама и дочь в это религиозное сооружение или просто сделали фотографию на его фоне.
«В храм в шортах?» «С голыми ногами и непокрытой головой не принято в храм заходить» «Дочка такая же длинноногая, как мама» «Любуемся вами, красотки! Как здорово, что вы вместе!» «Ух, какие вы красивые! И ещё раз повторюсь — как сестрёнки совсем!» Напомним, что в отношениях Даны Борисовой и ее дочки весь этот год царили хаос и недопонимание. Дана некоторое время проходила лечение от наркозависимости и в это время опеку над Полиной оформил на себя отец девочки Максим Аксенов, который позже препятствовал встречам мамы и дочки. Разлука с ребенком очень огорчала Дану Борисову, а еще больше расстраивало то, что и сама девочка не горела желанием видеться с родительницей.
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