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«В честь папы назвали?»: Светлана Лобода рассекретила имя младшей дочки
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«В честь папы назвали?»: Светлана Лобода рассекретила имя младшей дочки 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
Певица Светлана Лобода рассказала прессе, как зовут ее двухмесячную дочку. Необычное имя Тильда, созвучное с именем солиста группы Rammstein, вновь породило волну слухов, что именно он является отцом ребенка.
35-летняя популярная артистка Светлана Лобода спустя два месяца после рождения второй дочки рассекретила, что ее зовут Тильда. Напомним, звезда родила малышку в элитной американской клинике и уже через две недели после родов триумфально вернулась на сцену, сразив всех своей идеальной фигурой. Сейчас Светлана активно выступает и готовится к масштабному космическому шоу «LOBODA», которое состоится осенью в московском Крокус Сити Холле. Многие упрекают звезду за то, что она так рано решила вернуться к любимой работе, однако Лобода утверждает, что умудряется кормить дочку грудью и уделять ей внимание, несмотря на концерты.
Одной из главных интриг с момента, как публике стало известно о беременности артистки, был вопрос, кто же является отцом ребенка. Многие считают, что Лобода родила девочку от известного музыканта, фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым познакомилась летом 2017 года в Баку. Звезда никак не комментирует эти слухи, но проницательные поклонники решили, что Тильдой их любимица назвала дочку неспроста. В целом в Сети отнеслись к необычному имени неоднозначно. «А почему не Матильда?» «Ой, у меня собаку так зовут, забавно» «Нормальных имен нет, что ли? Ну какая Тильда?»
«В честь папы назвали? Тилль счастлив?» «Тильда Тилльевна? Матерь божья, чего только не придумают» «А мне нравится, необычное и яркое имя» У Светланы Лободы есть еще старшая дочка, 7-летняя Евангелина, от брака с танцором Андреем Царем. Они разведены, но поддерживают хорошие отношения и вместе участвуют в воспитании ребенка.
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