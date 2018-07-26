«А судьи кто?»: Яна Рудковская обратилась к критиканам

В последнее время музыкальный продюсер Яна Рудковская получает в свой адрес массу нелицеприятных высказываний. Не в последнюю очередь из-за того, что прокомментировала развод Александра Миланы Кержаковых . Неожиданно она обратилась к подписчикам, которые ее критикуют.

Персона Яны Рудковской всегда была одной из самых обсуждаемых в сети. Конфликты с бывшим мужем Виктором Батуриным , скандал касаемо методов воспитания ее младшего сына Саши и многие другие события в жизни женщины сделали ее частой героиней светской хроники. Она устала от выпадов в свою сторону и решила обозначить отношение к себе и окружающим. Звезда шоу-бизнеса отметила, что не стесняется своего возраста, любит семью и работу с ненормированным графиком. Яна указала свои рост и вес — 168 см, 51 кг — и то, что она пять раз в неделю занимается спортом. Рудковская напомнила, что воспитывает троих сыновей, у нее прекрасные родители и муж-спортсмен Евгений Плющенко . По словам Рудковской, у нее почти нет времени на салоны красоты, где она проходит только самые необходимые процедуры. Оказалось, что у продюсера Димы Билана есть и объявление: «С сегодняшнего дня я открываю новую рубрику под названием „А судьи кто?“ Ежедневно мне пишут гадости про мой возраст и семью „Группа товарищей“, ряд из них даже с открытыми аккаунтами! Критику моих частей тела и возраста я как-нибудь переживу, а вот когда начинают писать мерзости про моих детей — извините. Понятно, что из 2 миллионов подписчиков это всего лишь несколько десятков человек, но тем не менее».

Многим понятно негодование Рудковской, которая не может спокойно реагировать на злопыхателей, постоянно упрекающих ее во всех смертных грехах. Но ее просят не обращать внимания на гадости, просто игнорируя их: «В любой критике бывает рациональное зерно. Иногда критика бывает конструктивной, главное чтоб без мата и оскорблений. Зачем с этим бороться? Энергию надо направлять в другое русло». «Любить не люблю, но и ругать причин не вижу… Любите себя все и всех вокруг себя и все будет в вашей жизни хорошо!» «Отключи тогда комментарии… Многие футболисты так сделали, которые не хотят читать правду о себе». «Эти люди, они же неправду пишут, вообще не обращай внимания, просто забудь о них».

«Это же твоя страничка, имеешь право общаться со своими людьми. А остальные самоутверждаются за твой счет». «Не обращайся к критиканам, много чести. Ты красотка — изящная, хрупкая и в тоже время сильная, умная. Жаль, что завидуют не молча». «Теперь их будет еще больше! А вообще, почему вас должны все любить и уважать? Принимайте достойно свою ложку дегтя. А еще лучше: прислушайтесь, люди вам говорят правду, есть над чем задуматься». Яне Рудковской действительно направляют много негатива, причем часто «достается» ее ногам, которые недоброжелатели называют слишком тонкими и некрасивыми.