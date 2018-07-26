«Даже банан нужно выпрашивать»: сын Яны Рудковской выменивает цветы на сладости

Звездный продюсер Яна Рудковская обнародовала видео, в котором ее сын Саша приносит ей полевые цветы и дает ответ, зачем он так делает. На радость поклонникам, юный фигурист заявил, что так выражает свою любовь, ну а недоброжелатели обратили внимание, что Саша от всего сердца надеется на сладости в ответ.

Яна Рудковская как супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко растит достойную смену своему мужу, делая из их пятилетнего сына будущего короля льда. Однако день ребенка наполнен не только бесконечными тренировками, и самыми лучшими зарисовками их домашней жизни Рудковская зачастую делится с поклонниками, желая показать, что ее сын знаком с обычными радостями. На днях звезда опубликовала небольшое видео, в котором юный Гном Гномыч приносит ей целый букет полевых цветов.

Однако у публики была своя точка зрения на, казалось бы, трогательную ситуацию — от ее внимания не укрылся нюанс, что ребенок практически сразу аккуратно попросил вознаградить его за оказанное внимание. Обыватели с иронией отметили, что будущая звезда фигурного катания, пятилетний Саша Плющенко, уже сейчас обладает манерами настоящего джентльмена, понимающего тайны женских сердец. Ведь мальчик уже намотал себе на ус, что сначала надо маме преподнести сорванные лично цветы, заверить в своей любви и тем самым попросту подготовить почву для своих просьб. А желания у ребенка совсем простые — одно печенье, ну или хотя бы банан.

«Почему нужно так сложно разрешение спрашивать, чтобы что-то скушать?» «Я чуть не плачу. Он с такой жалостью печеньку просит» «С цветочками сынуля подмазался» «У меня лично создалось впечатление, что ребёнок просто решил обменять цветы на сладкое. А это уже печально. Бартер с таких лет…» «Я бы все разрешила, аж сердце кровью обливается!» «Маму надо задобрить, а потом просить печененку, может она и разрешит» «Ужас, даже чтобы покушать банан, надо разрешение. Мне жалко Санечку, он кажется таким несчастным» «Мамочка, я тебе цветы, а ты мне печеньку»

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 16 Июл 2018 в 10:14 PDT Примечательно, что даже если некоторые поклонники способны примириться с жесткими правилами, которым обязан следовать Саша с самых ранних лет, понимая, что в дисциплине и труде заключен залог успеха, то его лохматая прическа вызывает недоумение даже среди самых преданных фанатов. Ну а обыватели и вовсе многократно просят Рудковскую кардинально сменить стрижку своему сыну.