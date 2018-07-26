«А как же развод?»: Татьяна Лазарева с мужем отпраздновали 20 лет совместной жизни

Вопреки информации о расставании звездной пары известная телеведущая Татьяна Лазарева показала, как она с мужем Михаилом Шацем празднует двадцатилетие супружеской жизни. Поклонники любимых актеров Лазаревой и Шаца порадовались, что в их отношениях на самом деле все в порядке, и написали им много приятных слов.

Буквально пару недель назад общественность с огорчением обсуждала, что известная телеведущая Татьяна Лазарева находится на грани развода с мужем Михаилом Шацем. Супруги стали невероятно популярны и полюбились зрителям в конце 90-х, когда на телевидении стали показывать юмористический сериал «33 квадратных метра» про семью Звездуновых. После у Лазаревой и Шаца были другие проекты, Татьяна работала ведущей различных программ, но с 2016 года у нее не стало работы и женщина решила уехать жить в Испанию. А ее муж при этом остался в Москве. Об этих подробностях и жизни на две страны и рассказала Татьяна Лазарева в недавнем интервью.

К счастью, оказалось, что супруги продолжают оставаться близкими людьми на расстоянии и развод не входит в их планы. А накануне Татьяна и Михаил очень романтично отметили 20-летие супружеской жизни в Будапеште. Лазарева сделала коллаж, на котором они с мужем позируют с шутливыми усами, при этом на безымянных пальцах звезд красуются обручальные кольца. «Сегодня двадцать лет со дня нашего с Михаилом Шацем бракосочетания. Живем! Романтический Будапешт и всякие вкусняшки», — подписала фотографию в Инстаграме Татьяна. Поклонники пары искренне порадовались за счастливых влюбленных и пожелали им долгой и счастливой жизни вместе.

«Поздравляю вас! Долгих и весёлых совместных лет!» «С юбилеем вашу прекрасную семью! Как круто, что такие чудесные люди нашли друг друга и остались вместе» «Поздравляю вас, дорогие! Держитесь и дальше друг друга и пускай весь мир будет за вас! Гармонии вам и любви!» «А как же развод? Все наладилось?» «Вы классные! Берегите друг друга»