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«Поесть мы любим»: завтрак Сергея Лазарева затмил трапезы Яны Рудковской
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«Поесть мы любим»: завтрак Сергея Лазарева затмил трапезы Яны Рудковской 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Известный артист Сергей Лазарев решил позаимствовать идею продюсера Яны Рудковской публиковать свои завтраки в Инстаграме и показал, какой стол для него накрыли утром в номере турецкого отеля. Подписчики певца решили, что у Яны завтраки красивее, зато у Сергея — вкуснее и сытнее.
Популярный певец Сергей Лазарев, как и многие его коллеги, летом объезжает с гастролями курортные места России и зарубежья. В числе стран, где постоянно выступают отечественные знаменитости, — Турция. Сергей решил показать, каким завтраком его встречали в отеле, шутливо обыграв постоянную рубрику Инстаграма продюсера Яны Рудковской «Мои завтраки». «Рубрика „Не Янины завтраки, или „Поесть мы любим“! С самолета к столу…“, — подписал фото Лазарев.
На столе можно разглядеть омлет, помидоры, оливки, разные виды сыров, арбуз, зелень, сливочное масло, хлеб и десерты. У Яны Рудковской завтраки обычно гораздо скромнее, поскольку она следит за фигурой, к тому же ее стол всегда украшают живые цветы. В Сети отметили различия в завтраках звезд и обсудили трапезу Сергея Лазарева. „Это уже шведский стол!“ „Ох, я бы это все съела! Но я на диете и ничего не ем“ „О, это просто рай чревоугодника! Только мяса не хватает“
»Шикарная трапеза. Рудковская бы умерла от переедания» «Сразу видно, что завтрак мужика. Зато у Яны красивее» «Пионов не хватает, чтобы, как у Яны» «Все очень грамотно и сытно. Наешься и не поправишься» Стоит отметить, что 35-летний певец Сергей Лазарев тоже следит за своим телом и находится в отличной форме. Артисту в этом помогают энергичные выступления и регулярные занятия спортом. Сергей даже в Воронеже нашел время, чтобы позаниматься на турнике перед репетицией. К слову, турник становится модным спортивным снарядом среди звезд. Недавно Валерия показала, как они всей семьей делают зарядку с его помощью.
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