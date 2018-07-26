Ещё
«Перед отцом так не ходят!»: Екатерина Кузнецова возмутила поведением на курорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Перед отцом так не ходят!»: Екатерина Кузнецова возмутила поведением на курорте 

Eva.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса Екатерина Кузнецова сейчас отдыхает в Испании, и снимок из гостиничного номера вызвал массу возмущений со стороны излишне нравственных поклонников звезды. Казалось бы, артистка всего лишь прилегла к своему отцу на кровать, однако публика сочла, что Екатерина была при этом чересчур обнажена.
30-летняя актриса театра и кино Екатерина Кузнецова сейчас наслаждается солнцем в Испании, отдыхая со своими близкими на побережье Коста-Дорада. Звезда щедро делилась с почитателями отпускными снимками, а на днях представила зарисовку своего досуга в номере отеля, и композиция фотографии стала причиной раздора в рядах ее поклонников. На кадре Екатерина примостилась на кровати, а рядом с ней, на соседней подушке, лежит ее отец. И в то время как родитель полностью одет, Кузнецова позволила себе быть в одном лишь купальнике.
В таком поступке немало почитателей разглядело неподобающее поведение, а потому возмущенные обыватели принялись поучать актрису, строго выговаривая ей за излишнюю наготу. Ведь, в конце концов, для всего есть своя одежда. И номер, а тем более кровать — не место для демонстрации своих форм перед отцом. «Дочь для папы должна быть дочерью, воспитание и ценности не привиты правильно, в трусах ходить нужно в пять лет, а не в таком возрасте» «И перед папой так ходить?» «Я со своим папой на кровати в трусах купальника не лежу» «Всему свое место. Дом — не пляж. И в спальне перед отцом так не ходят!» «Субординацию надо соблюдать, не с любовником же лежит» «Мой отец бы меня не понял, если бы я прилегла с ним рядом в купальнике. Да я даже подумать о таком не могу!» «На пляже норм в купальнике, но дома на кровати с папой смотрится некрасиво»
Впрочем, для родителей мы всегда будем теми, кто нуждается в заботе и опеке. А мужчины и вовсе души не чают в даже подросших дочерях, и некоторые готовы на весь мир заявлять о том, что их доченька самая-самая. К примеру, певец и композитор Сергей Жуков посвящает своей старшей дочери не одно восторженное письмо в сети, признаваясь в безграничной отцовской любви.
Eva.ru: последние новости
«Одно лицо с дочкой!»: Анна Хилькевич показала свое детское фото «Красота в простоте»: похудевшая Ксения Собчак вышла в свет в футболке и джинсах «Вот так выглядит любовь»: Елизавета Боярская и Максим Матвеев растрогали фанатов совместными фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых37
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья14
Волочкова показала, как готовится к жаре28
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке13
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу162
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение