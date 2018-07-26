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«Что за километровый шаг?»: походку Стеши Маликовой не оценили
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«Что за километровый шаг?»: походку Стеши Маликовой не оценили 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Стефания Маликова — одна из самых популярных девушек «золотой молодёжи». Однако звезда не всегда соответствует ожиданиям публики, которая мечтает видеть наследницу знаменитого композитора Дмитрия Маликова утонченной и элегантной леди, и на днях походка юной знаменитости вызвала волну резких замечаний.
18-летняя дочь известного композитора Дмитрия Маликова, несмотря на свой нежный возраст, считается одной из самых скандальных наследниц отечественных знаменитостей. Выросшая в достатке и изобилии, Стефания не считает чем-то необыкновенным отпуск на баснословно дорогом греческом острове Миконос, за которым закреплено название «острова олигархов». Да и свои первые заработанные деньги звезда спустила на элитную сумку, хотя изначально хотела приобрести черепашек. Примечательно, что впоследствии черепашки были подарены ей родителями, так что девушке, в отличие от многих сверстников из обычных семей, даже не пришлось сожалеть о своем решении. То же самое ощущение вседозволенности и беспечности поклонники видят и в манерах девушки, а потому нещадно критикуют Стефанию за любую оплошность, желая приблизить юную звезду к идеалу девушки благородных кровей.
И на днях пристальное внимание публика обратила на походку знаменитости, которой та задорно вышагивала по улицам города. Вызывающая одежда с коротким до неприличия низом, манерное размахивание сумкой и в особенности широкий шаг девушки стали поводом для новых упреков. «Стефания, ну как же так? Вы же нежная и утонченная девушка! Что за километровый шаг?» «Такая одежда и походка вызывают совсем не лестные ассоциации» «Вот это шаг» «Так разве удобно ходить?» «Леди так не ходят»
Но, похоже, Стефания только рада такому вниманию со стороны общественности. А иначе сложно понять, отчего знаменитость будто бы специально провоцирует почитателей высказывать свое мнение и вовлекает их в бурные обсуждения того, соответствует ли ее поведение общепринятым понятиям приличий или нет. И стоит отметить, что чем дальше, тем все ближе Стефания подбирается к зыбкой границе нравственности. К примеру, не так давно дочь композитора приподняла выше положенного юбку своего мини-платья, а после без всякого смущения обнародовала получившийся снимок.
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