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«Вот это формы в 72 года»: Шер вышла в свет в прозрачном топе с глубоким декольте
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«Вот это формы в 72 года»: Шер вышла в свет в прозрачном топе с глубоким декольте 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Эпатажная американская певица Шер умеет удивлять. Ее привыкли видеть в откровенных образах, ведь она с юных лет хотела выделиться на фоне остальных звезд шоу-бизнеса. Многие считали, что с возрастом артистка будет выглядеть скромнее, но их ожиданиям не суждено было воплотиться в реальность.
На днях в Лондоне состоялась премьера фильма-мюзикла «Mamma Mia! 2». Пикантный образ продемонстрировала поп-исполнительница Шер, которая сыграла одну из ролей. 72-летняя знаменитость всегда умела впечатлять общественность, и ее откровенность многими порицалась. Но в свои годы красавица может похвастаться фигурой, которой нет у большинства женщин ее возраста. На красной дорожке селебрити появилась в удлиненном жакете и брюках клеш черного цвета. Но особое внимание привлекло глубокое декольте певицы, которая решила подчеркнуть грудь прозрачным топом. Наряд Шер дополнила колье с черными и белыми перьями.
Ни для кого не секрет, что женщина часто прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы продлить молодость. Ее за это постоянно критикуют, но нельзя сказать, что результата нет — Шер демонстрирует удивительную внешность — она по-прежнему стройна, а на ее лице — минимальное количество морщин. Новый выход в свет не остался незамеченным в сети: «Красотка, нет слов. Неважно, какой ценой, но выглядит потрясающе». «Ой, молодость нельзя вернуть, но можно стареть достойно. Ей удается, хвалю». «Меня посетила мысль — тоже надо сделать пластику».
«Пластика творит чудеса, но даже с ней немногим удается выглядеть так роскошно». «Есть порох в пороховницах, потрясающая женщина вышла в свет и в который раз заставила себе завидовать». «А мне не нравится попытки пожилых дам выглядеть девочками, всему свое время и место, как говорится». «Вау, вот это формы в 72 года, мне бы так!» Шер неоднократно упоминала, что у нее нет вредных привычек. Кто знает, возможно, правильное питание и спорт помогли ей сохранить молодость, в частности хороший цвет лица, который позволяет ей сниматься даже без макияжа.
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