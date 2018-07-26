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«Так случилось»: Катя Старшова рассказала, как получила роль Пуговки
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«Так случилось»: Катя Старшова рассказала, как получила роль Пуговки 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярный сериал «Папины дочки» годами приковывал внимание многочисленных зрителей, не в последнюю очередь из-за таланта самой маленькой из актрис — Екатерины Старшовой. Исполнительница роли Полины уже выросла и сейчас делится с поклонниками воспоминаниями о начале актерской деятельности.
Молодая актриса Катя Старшова стала известной после выхода на экраны комедийного сериала «Папины дочки». В ситкоме она сыграла одну из главных актрис — младшую дочку четы Васнецовых Полину. В ее телевизионной семье малышку называли Пуговкой, образ которой так понравился многочисленным зрителям. Екатерина уже девушка взрослая и недавно окончила школу. Но внимание поклонников по-прежнему приковано к ней. Ее часто спрашивают о личной жизни и работе, желая узнать новости знаменитости. Старшова решила удовлетворить любопытство и поделилась воспоминаниями о начале работы в качестве актрисы: «Когда я получила роль Пуговки, мне было 5 лет. Дело в том, что знакомая нашей семьи предложила мне прийти на кастинг. Понятно, что я не имела никакого актерского опыта, но так случилось, что я подошла… На самом деле эта роль стала сюрпризом для моей семьи. Мы не рассчитывали, что меня одобрят, потому что в те годы я и так посещала разные кружки: фигурное катание, танцы… На съемки мы совсем не рассчитывали».
16-летняя девушка, по всей вероятности, устала от вопросов, которые повторяются. Фанаты не желают искать в ее постах нужную информацию, предпочитая спрашивать об одном и том же. Потому Екатерина призвала уважать ее время, подчеркнув, что многие ответы есть в ее ленте Инстаграма. Ее откровения оценили подписчики: «Мы любим тебя, ты умница, красавица, милая, добрая и жизнерадостная!» «Столько таланта в 5-летней девочке, мне 18, а я еще никак не найду свое призвание». «Спасибо, что рассказала, как получила роль, ты с ней отлично справилась!» «Конечно, жалко, что не будут снимать продолжение этого замечательного сериала. Но это уже не наше дело». «Можно еще посты про „Папиных дочек“? Очень люблю тебя, Катюша-Пуговка». «Ты сыграла восхитительно. Когда была маленькой, постоянно себя Пуговкой считала». «У тебя прирожденный талант! Исхожу из роли Пуговки, ну очень и очень хорошо играешь».
Образ Пуговки прочно прикреплен к Кате Старшовой, но она всеми силами дает понять, что уже выросла, удивляя откровенными снимками в бикини и публикуя шутливые фото, на которых изображена «беременной».
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