Кира Дихтяр о ссоре с Наоми Кемпбелл: Я просто выполняла свою работу

Российская модель Кира Дихтяр проснулась знаменитой после участия в проекте звезды подиума Наоми Кемпбелл The Face. Громкий конфликт начинающей модели с «Черной пантерой» мог навсегда перечеркнуть все ее мечты о карьере, однако именно он сделал ее известной на весь мир.

На волне успеха таких реалити-шоу, как «Топ-модель по-американски», которое придумала Тайра Бэнкс, и «Проект Подиум», созданный при участии Хайди Клум , в 2013 году Наоми Кемпбелл запустила свое шоу — The Face.

Однажды вечером Кира решила без пристальных взглядов камер поговорить с остальными участницами проекта и примерно понять, на кого Кемпбелл сделает ставку. Все участницы проекта признались, что у них накладные волосы, а это строго запрещалось правилами шоу. Тогда стало ясно, что Дихтяр — первый претендент на победу. И девушки поняли, что надо устранять конкурентку. Они сказали Наоми, что Кира — расистка. После этого «Черная пантера» начала непозволительно грубить Дихтяр и даже могла чем-нибудь запустить в девушку.

Вот как вспоминает Кира тот нашумевший конфликт:

— Знаете, я просто выполняла свою работу. Моей задачей было стать звездой шоу, а не просто выполнять работу модели и являться манекеном. Мне надо было обострить ситуацию, внести интригу. К сожалению, простой элемент сценария вышел за рамки. Признаюсь честно, благодаря этой истории я многому научилась у Наоми Кемпбелл. Она — прекрасная женщина, правда, с непростой судьбой. Сумела стать супермоделью не на 10 дней, а на 25 лет. Несмотря на весь негатив, с которым Наоми столкнулась — сидела в тюрьме за нарушение порядка, ее часто бросали бойфренды, — она вставала, отряхивалась и снова шла к своей цели. Многие говорят, что в этом мы с ней похожи! Помните, когда ее приговорили к 200 часам общественных работ за нападение на полицейских в лондонском аэропорту Хитроу? Так вот, она приходила мыть туалеты на лабутенах и в одежде от «Версаче». В любой ситуации Наоми умеет держать лицо. И это самое главное качество успешных людей.

Кира вспомнила, как «Черная пантера» пригрозила выкинуть ее из модельного агентства.

— Знаете, меня это только повеселило. Когда ее саму выгнали из одного агентства, то наутро с ней хотели заключить контракт аж целых три компании. Так случилось и со мной.

Наоми Кемпбелл на Ozy Fest в Нью-Йорке // фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Быть моделью — тяжелый труд»

Сегодня 30-летняя модель Кира блистает на обложках мировых глянцев и является признанной звездой фешен-индустрии. А начало ее карьеры было таким — получив в России звание мастера спорта по художественной гимнастике, она в 16 лет купила билет на самолет в один конец. Именно в США она обрела свой дом, счастье и профессию.

— Быть моделью на самом деле очень тяжелый труд, — признается Кира. — Ты всегда должна выглядеть шикарно, знать, что и где сказать, как себя вести. Многим кажется, что у нас каждый день — праздник. Возможно, по факту это так, но и от праздника тоже устаешь и хочешь пожить обычной жизнью. Знаете, меня вообще никто не поддерживал. Я родилась и выросла в Москве. Родители были против того, чтобы я связывала жизнь с модельной деятельностью. Они хотели, чтобы их дочь окончила педагогический вуз и занималась, скажем так, земной профессией. Но я понимала, что мне это не по душе. Поэтому приняла волевое решение и начала сама строить свою судьбу за океаном.