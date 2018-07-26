«Фигура — воплощение мечты»: Наталья Давыдова показала, как изменилось ее тело за 17 лет

Модный блогер Наталья Давыдова , также известная как Тетя Мотя, помогает женщинам не только одеваться красиво, но и привести свое тело в форму. А теперь, опубликовав свое фото в 18-летнем возрасте, она доказала, что и сама не всегда была идеальной, но годы тренировок изменили ее внешность к лучшему.

Несмотря на то что в первую очередь Наталья Давыдова известна как фэшн-блогер, у которого всегда можно найти стильный образ на заметку, не меньшее внимание она уделяет и своей фигуре. По внешности женщины очевидно, что она много тренируется и тщательно следит за питанием, а потому с удовольствием помогает своим подписчицам также стремиться к совершенному телу. Она нередко дает дельные советы по правильному питанию и здоровому образу жизни. Теперь же она на своем примере решила показать, что идеальное тело не дается с рождения, но приобретается в спортзале, достаточно лишь желания. В сети Давыдова опубликовала фото из серии «До и после», на котором показала свою фигуру в купальнике в 18 лет и сейчас, когда ей 35. По фото заметно, что в юности Наталья была далека от совершенства — на животе видны складки, у ног нет рельефа, и даже руки уступают ее нынешней спортивной внешности.

Многие женщины боятся возраста как огня, встречая каждый следующий день рождения чуть ли не в трауре. А вот Наталье вовсе не стоит переживать по поводу возраста, ведь в свои 35 она уже выглядит в разы лучше, чем в 18, и вовсе не планирует меняться к худшему. При этом женщина воспитывает троих детей, которые совершенно не мешают ей выглядеть идеально. Для поклонников Давыдовой фото стало настоящей мотивацией работать над собой и доказало, что вовсе не обязательно считать, что лучше, чем в юности, выглядеть невозможно, ведь совершенствовать свое тело одинаково не поздно ни в 18, ни в 35, ни даже в 50.