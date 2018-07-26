Новые эскизы старой бани: изучаем здание, которое построят на Куйбышева, вместе с архитекторами

Строители банного комплекса «Сандуны» показали обновлённый проект, который будет реализован на месте бани «Бодрость» на Куйбышева, 42. Взамен нынешнего двухэтажного здания, которое сейчас сносят, здесь появится новое трёхэтажное. Котельную, расположенную рядом, в будущем хотят заменить небольшим офисником.

Баня «Бодрость» была сделана в стиле советского неоклассицизма (точнее, в неком промежуточном стиле при переходе от конструктивизма к сталинской псевдоклассике). Проект будущих «Сандунов» тоже неоклассицизм, но уже нашего времени. Этот стиль базируется на архитектуре первой половины ХIХ века (например, всем знакомый дом Севастьянова с угловой ротондой в Екатеринбурге появился как раз в это время).

Изначально общественности и экспертам на Градосвете показывали здание в розоватых тонах, но в новом варианте оно стало оливковым — родственный оттенок, например, был выбран для «Екатеринбург Арены» при реконструкции.

Мы опросили известных архитекторов Екатеринбурга, что они думают о проекте новой бани.

— Изменения обсуждались с Главархитектурой, и новый цвет вполне возможен — диссонансов я не вижу. Баня не была «розовой», она была бежевой, это классический цвет, да и этот цвет не зелёный: это сложные цвета, которые работают на тонких сочетаниях. В классике такое возможно, и это достаточно стильно. Нельзя сказать, что что-либо стало хуже. После градсовета шла «полировка» решений по элементам, по входной группе, доводка здания, что и было записано в рекомендациях совета. Что касается входной группы, то её в новом варианте не выносят за границы здания.

— Мы смотрели проект на градсовете, и я считаю, что то, что эту баню сделают «Сандунами», очень здорово. Проект сделал архитектор Александр Долгов , он достаточно известный теоретик старой архитектуры, и он пытался увязать её с усадьбой Рязанова, расположенной ниже, и с тем объектом, который сейчас не достроен, но он тоже его проектировал (гостиница «Дели». — Прим. ред.). Здесь формируется один стиль — он несколько старый, от него веет историзмом, но этого и хотели заказчики «Сандунов», чтобы была русская старая классическая архитектура. Было предложено несколько вариантов, в том числе и современные, которые создавали и бюро «ОСА», и бюро Демидовых, но заказчик выбрал этот. Мы на градсовете дали кое-какие замечания, но он там «встанет» — новое здание будет хорошо «держать» этот угол.

Станислав Белых, руководитель архитектурного бюро «ОСА»

— Мне кажется, что появление настолько качественного общественного объекта — это очень хорошо. Это известный московский бренд с хорошим историческим шлейфом, и он обогатит функционал центра города. Что касается архитектуры, то мы тоже участвовали в конкурсах на это здание и видели его по-другому. Мы считаем, что прямое копирование прошлого опыта, прошлой архитектуры недопустимо. Сейчас ХХI век, и нужно использовать стиль и детали, присущие современности. Это необязательно то, что на сленге называют хай-тек, но то, что находится в эстетической струе нашего времени.

А вот два наиболее ярких отзыва с градостроительного совета по бане, который состоялся осенью 2017 года.

Бывший главный архитектор области Григорий Мазаев, который, кстати, и сам работает в «УралНИИпроекте» — бюро, которое создало проект «Сандунов», согласился с внешним обликом бани, но не одобрил внутреннюю планировку.

— Я воспринимаю новый внешний вид достаточно спокойно — здание в том же стиле, что и исторический квартал, таков путь развития этого квартала. Но то, что внутри, — это заводская помывочная. Сегодня у каждого дома нормальная ванна, ставятся сауны и хаммамы, джакузи, и, чтобы люди туда ходили, это должен быть дворец водных наслаждений, а мы видим скамеечки, где можно сидеть с шайкой. Прямо по оси главного входа — прачечная! Там должен быть огромный бассейн со стеклянным атриумом и коринфскими колоннами, белыми с золотом! Где хаммам, где «кабинеты», где могла бы помыться семья? Что за радость в парилке на 100 «квадратов» без окон и дверей — где парилки с разной температурой и влажностью? «Сандуны» формировались более ста лет назад — зачем это воспроизводить в другом времени и в других условиях?

Архитектор Борис Демидов, который тоже участвовал во внутреннем конкурсе на проект бани, выступил за сохранение прежних фасадов здания. По его словам, баня на Куйбышева относится к той же категории объектов, что и старый «Пассаж» или Центральная гостиница: является ценным переходным объектом от классической архитектуры к конструктивизму.

— Они не очень богато выглядят, но важны для города, ведь конструктивизм возник не на пустом месте. И вполне можно было сохранить существующую картину, технология бы вписалась, но, видимо, сюда очень хотелось внести московский шик. Однако мы с «Пассажем» сделали эту ошибку и сейчас её повторяем, — отметил Демидов.