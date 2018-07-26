Отдали за обещание мыть пенсионеров? Мэрия засекретила сумму, за которую продала баню «Бодрость»

Мэрия Екатеринбурга, ЕМУП «Бодрость» и ООО «Уральские бани» отказались назвать сумму оплаты, поступившую от строителей «Сандунов» за баню «Бодрость» на Куйбышева, которую сейчас сносят.

Напомним, в 2016 году муниципальное унитарное предприятие «Бодрость» вместе с ООО «Колор» учредили ООО «Уральские бани» с уставным капиталом в 198 миллионов рублей. Доля «Бодрости», внесенная в виде недвижимого имущества, составляла 33% уставного капитала и была эквивалентна примерно 66 миллионам рублей. Потом ЕМУП «Бодрость» вышло из состава «Уральских бань», но заплатили ему или нет, а если да, то сколько и за что, так и осталось неизвестным. ООО «Уральские бани» по московской франшизе будет строить в этом месте новый банный комплекс «Сандуны».

Можно закономерно предположить, что нынешние учредители «Уральских бань» отдали ЕМУП «Бодрость» именно эти 66 миллионов. Но официального подтверждения нам, как это ни странно, не дали: все три участника сделок заявили, что отчуждение было проведено в рамках закона, после оценки независимым экспертом — и этим ограничились.

Тем не менее из ответов компаний можно почерпнуть новую информацию по бане «Бодрость», чем мы и займемся.

ООО «Уральские бани»

Текст ответа:

В ответ на просьбу объяснить структуру сделки и назвать сумму, которую пришлось отдать за муниципальное имущество, в ООО «Уральские бани» нам сообщили, например, что, когда они искали место для бани, под все их требования подошла только баня «Бодрость» на Куйбышева, и уточнили: «с учетом того, что здание не является памятником архитектуры, а помещения и инженерные сети самой бани разрушались и нуждались как минимум в полной реконструкции».

Подобная логика обычно встречается при продаже памятников архитектуры «за рубль»: когда муниципалитет не может найти деньги на реконструкцию и уступает разваливающееся здание частным лицам практически даром, в обмен на заботу о нем.

Так, «Группа Синара» получила госпиталь на ВИЗ-бульваре с землей под ним всего за 23 миллиона рублей. Баня «Бодрость» же так и не стала памятником. Но утверждение, что муниципалитет не может реконструировать здание своими силами, рассматривается как отправная точка для рассуждений о том, что здание можно отдать. Ну а платой может выступать и сама реконструкция.

Также в компании сообщают, что «условием окончательной передачи указанного объекта для реализации проекта было сохранение его целевого назначения». То есть баня должна была обязательно остаться баней — жилье тут построить было бы нельзя.

А еще собственники «Сандунов» в новом шикарном здании должны будут, как раньше, обеспечить льготную помывку пенсионеров. В ответах «Уральских бань» на запросы Е1.RU вообще нет таких слов, как «продажа», «оплата» и так далее. Фигурируют слова «передача», «отчуждение». Можно даже сказать, что льготы для пенсионеров обозначены как наиболее конкретная часть оплаты — взятие на себя социальной функции, которую ранее выполняло ЕМУП «Бодрость», а теперь перестало.

Кстати, суммы таких льгот можно подсчитать: сколько пенсионеров нужно обслужить за месяц или год, какую сумму на это будут платить они сами, а какую — предприятие. Похожий учет давно ведется на городском общественном транспорте. А может быть, обязанность предоставлять льготы даже можно оформить как некий взаимозачет. Ну а четких указаний, что льготы — не единственная плата, в ответах «Уральских бань» нет.

Администрация Екатеринбурга

Текст ответа:

Из ответа мэрии ясно, что перед выходом ЕМУП «Бодрость» из ООО «Уральские бани» долю муниципального предприятия дополнительно переоценили.

На пальцах: когда ЕМУП вносило свою долю в виде бани, было ясно, что баня на тот момент стоила именно 66 миллионов рублей. Но сколько она стоила, когда ЕМУП вышло из «Уральских бань», и сколько за нее заплатили муниципальному предприятию — неизвестно.

ЕМУП «Бодрость»

Главное, что содержится в официальном ответе муниципального предприятия, — то, что в 66 миллионов изначально была оценена исключительно баня — без земельного участка, на котором она стояла. Это дает нам возможность рассуждать дальше.

При переходе права собственности на баню от ЕМУП «Бодрость» к ООО «Уральские бани» имущество перестало быть муниципальным. У его нового собственника — ООО «Уральские бани» — появилось право приватизировать землю. Что и было сделано, по данным ЕГРН, к 7 июня 2018 года. Тут же началась подготовка к сносу здания.

Приватизация, к слову, — тоже не бесплатный процесс. Для земли под коммерческой недвижимостью это скорее покупка без конкуренции. То есть сумма, которую муниципалитету отдали за принадлежащую ему землю, — это отдельный вопрос.

Важные подробности: чтобы приватизировать землю под зданием, нужно быть собственником всех помещений в здании (необязательно объединенных в один объект). При этом само здание, разделенное на отдельные помещения с собственными кадастровыми номерами, вообще-то должно быть снято с учета: оно больше не является единым объектом. Но иногда этого не происходит, и оно остается в Росреестре . Кстати, это ответ на вопрос общественников, которых интересовало, не муниципальную ли собственность сносят, раз на само здание «Бодрости», согласно данным ЕГРН, не было зарегистрировано ни одного перехода прав собственности.

Однако тогда не очень понятно, как удалось приватизировать землю, если как минимум одно из помещений здания осталось зарегистрированным на мэрию Екатеринбурга. При наличии еще одного собственника это почти невозможно. Равно как и снос здания: логика в том, что собственник, разрушая здание, принадлежащее ему не полностью, нарушает чужие права — например, на конструктив здания и на места общего пользования, в которых всегда есть доля другого владельца, какое бы крохотное помещение в здании ему ни принадлежало. Такие вещи традиционно считаются крайне рискованными. Но в данном случае мэрия в суд подаст вряд ли.

Источники Е1.RU в числе интересантов проекта «Сандуны» называют семью вице-губернатора Владимира Тунгусова . Однако это не то чтобы большое открытие, поскольку генподрядчиком «Сандунов» выступает СК «Русград» — компания, которая много лет контролировалась родственниками влиятельного чиновника.

Показательно, что для муниципальных служащих в данной ситуации, кажется, гораздо безопаснее проигнорировать содержание запросов многочисленных СМИ, засекретить сумму платы за баню и стать объектом критики за непрозрачность сделки, нежели просто озвучить, сколько денег поступило в ЕМУП «Бодрость» за баню и в бюджет города за землю. Проблема в том, что в такой ситуации никто точно не знает, поступало ли что-то вообще.