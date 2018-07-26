Яичное солнце и торт из полотенец. Сюрреалистические фото пермячки покорили Instagram

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 27 Апр 2018 в 7:42 PDT Картины пермской фотохудожницы Александры Чертуловой вызывают восхищение необычными превращениями, мистическим настроением и вызывают вопрос: «А как же это сделано?»

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 16 Июл 2017 в 11:18 PDT На одних фотографиях девушка держит воздушный шарик. Но, приглядевшись, зритель понимает, что это желток яичницы-глазуньи, который размещен на фоне облачка и заменяет собой солнце в небе. На другом фото эта же героиня, словно фокусник, отодвигает кирпичную стену, и она, поддавшись ее движению руки, словно штора, приоткрывает холмистый пейзаж. Телефонную трубку героине заменяет банан. На всех фотографиях в качестве модели изображена сама автор.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 26 Июн 2017 в 1:19 PDT Александре Чертуловой 19 лет, она студентка финансово-экономического колледжа, учится на специальности «реклама».

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 16 Июл 2018 в 11:46 PDT — С 14 лет я «дружу» с фотошопом, и всегда увлекалась рисованием, хоть и не профессионально, — рассказала 59.ru девушка. — Мои дедушка с бабушкой работали художниками в театре — создавали театральные афиши, оформляли спектакли. Мама увлечена шитьем и даже открыла свое ателье, а папа занимается мебелью. Получается, что вся наша семья так или иначе связана с творчеством.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 8 Июл 2017 в 1:00 PDT Фотографией девушка увлеклась несколько лет назад. Сначала она снимала на простенький аппарат, а потом перешла на профессиональную зеркалку. Девушка пробовала снимать сама себя, но поняла, что получается скучно. Поэтому к съемке привлекла подругу Ксению и брата Антона, которые стали ее маленькой творческой командой.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 20 Июн 2017 в 8:53 PDT — У меня нет своей студии, поэтому я предпочитаю делать фотографии на улице, — признается девушка. — Это самый лучший свет. Для этого мы с подругой или братом выбираемся аж в пять утра на улицу.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 1 Июн 2017 в 11:05 PDT Один из самых известный артов rayda_ealvay — «Съешь меня» — был заявлен художницей для творческого марафона. Задача конкурса была сделать работу на тему радуги. На фотокартине девушка словно отделяет часть своей щеки, которая превращается в кусок радужного торта.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 9 Июн 2017 в 12:22 PDT — Фотосессию мы проводили на улице, на остановке возле классического университета, где ходят трамваи, — рассказывает Саша. — Мы стояли на остановке, и я сыпала себе на лицо кондитерскую посыпку. Люди проходили мимо и в шоке смотрели на нас. Да уж, странное зрелище, наверное, мы представляли со стороны. Во время фотосессии пошел дождь, и нам пришлось спрятаться под козырек остановки. Но съемку продолжили.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 15 Авг 2017 в 11:46 PDT Радужный торт, который зритель видит на фотографии, был собственноручно приготовлен художницей. Но не из муки и яиц, а из обычных полотенец.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 15 Авг 2017 в 11:46 PDT — Я покрасила полотенца разными цветами и сложила слоями, — рассказывает Александра. — Это позволило передать фактуру. Если присмотреться к работе, то ее легко можно заметить.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 3 Май 2018 в 8:15 PDT После съемок девушка обрабатывает фотографии в фотошопе. В будущем художница планирует заниматься рекламой и продолжать творчество.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 11 Май 2018 в 10:00 PDT 24 июля в Перми уличные художники открыли пять новых арт-объектов. Где они находятся и как выглядят, можно увидеть в фоторепортаже 59.ru.

Публикация от Alexandra Chertulova (@chertulova) 25 Май 2018 в 10:22 PDT