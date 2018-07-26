«Вот это мужчина. Он женат?»: брат Анны Семенович тронул девичьи сердца

Анна Семенович показала публике своего родного брата и рассказала небольшую историю его появления на свет, стыдливо признавшись, что расстроилась этому событию. Маленькая Аня ждала сестру, но природа распорядилась иначе.

Брат Анны Семенович младше её на семь лет, и она с недоумением вспоминает свою реакцию в день его появления на свет. Когда отец разбудил будущую телезвезду с новостью о рождении братика, она расстроилась, подумав, что с мальчиком нечем будет заняться и станет скучно, другое дело сестра — можно устроить дома настоящую парикмахерскую, играть в дочки-матери и быть настоящими подружками. Теперь же певица, наоборот, довольна, что в её жизни появился именно брат. По её словам, она должна быть единственной и самой красивой Семенович, а сестра могла бы составить ей конкуренцию. «Можно прыгать с него в бассейне, послать в бар за коктейлем и он преданно терпит все издевательства от старшей сестры»

Конечно, после опубликованных в сети фотографий тридцатилетнего красавца в микроблог Семенович посыпались вопросы о нем. Представительницы слабого пола заинтересовались биографией мужчины и, безусловно, его семейным положением. Такое внимание неудивительно, ну как же у такой красивой дамы может быть непривлекательный брат? «Вот это мужчина! Он женат?» «И почему вы его нам не показывали, какой интересный!» «Брат — это супер! Это огромное счастье! Но сестра тоже» «Да, и от брата есть своя польза! Правильно делаете, Аня!»

Недавно Анна похвасталась своей внешностью без косметики, однако не получила ожидаемой похвалы. По словам публики, отсутствие грима делает звезду обычной полноватой женщиной.