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«Все-таки шоу-бизнес?»: дочь Анастасии Заворотнюк нашла первую работу
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«Все-таки шоу-бизнес?»: дочь Анастасии Заворотнюк нашла первую работу 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
22-летняя дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна уже давно живет в Нью-Йорке и на днях устроилась там на свою первую работу. Девушка прислала своей звездной маме рабочий бейджик, по которому стало очевидно, что теперь Анна — сотрудница крупной американской компании, чья деятельность напрямую связана с шоу-бизнесом.
Похоже, у 47-летней звезды Анастасии Заворотнюк появился очередной повод для гордости. Знаменитая «прекрасная няня» — мама двоих детей, и в этом году ее 18-летний сын Майкл окончил школу, а вскоре на свою первую работу устроилась и 22-летняя дочь Анна, которая уже долгое время проживает в США. Девушка, которая невероятно похожа на свою звездную мать, провела свой первый рабочий день в престижной американской международной компании Warner Music Group. Ну а чтобы порадовать свою маму, Анна прислала фотографию именного бейджа, который преисполненная гордости Заворотнюк и показала своим поклонникам.
Примечательно, что в каком-то смысле дочь все же последовала по стопам своей матери, ведь Warner Music Group считается одной из крупнейших корпораций в мире музыкальных лейблов. А потому, хоть должность Анны и осталась неизвестна обывателям, фанаты отметили, что жизнь девушки так или иначе будет связана с шоу-бизнесом. «Как мило! Все-таки шоу-бизнес?» «Это прекрасно! Поздравляю, все лучшее впереди! Девочка еще прославится» «Анечка, поздравляю! Новый виток вашей жизни! И приятно, что недалеко от медийной жизни ушли»
К слову, Анна и до этого благоволила шоу-бизнесу, хотя и утверждала, что не хочет становиться актрисой. Девушка некоторое время вела программу «Достать звезду» на телеканале «Домашний» и всячески демонстрировала, что ее интересует сфера деятельности актеров и телеведущих.
Любопытно, что хотя публика и отмечает невероятную схожесть между матерью и дочкой, поклонники уверены, что дочь все же не так красива, как мать, а уж стройные ноги Заворотнюк-старшей и вовсе не передались Анне по наследству.
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