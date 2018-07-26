Ещё
«В мраморе жить будете?»: Ксения Бородина показала элитный ремонт своего будущего дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В мраморе жить будете?»: Ксения Бородина показала элитный ремонт своего будущего дома 

Eva.ru 44 минуты назад
Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками радостной новостью — уже совсем скоро будет закончен ремонт в ее роскошном коттедже бизнес-класса площадью 216 квадратов в престижном подмосковном поселке. И в качестве поощрения теледива показала, как будет выглядеть ее семейное гнездо, прогулявшись с камерой по дому.
Телезвезда Ксения Бородина открыто признает, что сейчас вместе с мужем и детьми вынуждена снимать жилье, которое полностью соответствует их высоким запросам. Однако скоро все изменится, и звезда вот-вот станет полноправной хозяйкой своего собственного роскошного загородного особняка, чей дорогой ремонт уже близится к завершению. Стоит отметить, что двухэтажный загородный дом Ксения Бородина и Курбан Омаров приобрели накануне рождения младшей дочери, и хотя элитное жилье в 216 квадратных метров обошлось чете весьма недешево, в особняке тут же начался грандиозный ремонт, который, наконец, близится к своему завершению.
Будучи в восторге от детища, который станет родным гнездом всей ее семьи, Ксения поделилась с поклонниками кадрами со строительной площадки, показывая, что уже вырисовывается вся эксклюзивность и красота ее владения. «Мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать. Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается», — поделилась своими чувствами Бородина, спускаясь по мраморной лестнице. Поклонники оценили лепнину на стенах, роскошную подсветку, а также подивились обилию мрамора в доме. И хоть ремонт еще в разгаре, уже сейчас можно представить красивую мебель, с которой дом Бородиной превратится в самый настоящий сказочный дворец.
«Приятно посмотреть. Нам на такое вовек не заработать» «Я балдею от столешницы на кухне. Видно, что вложено немало денег. Красота!» «Лестница из мрамора? Все просто очень дорого-богато» «Отполированный мрамор так блестит. Уже видно, что красота неземная» «Фактура камня просто потрясающая, это какой-то дорогой вид?» «Сколько мрамора на дом ушло! Вы что, в мраморе жить будете? Это ж уйму денег стоит!»
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Июл 2018 в 12:57 PDT Любопытно, что в последнее время в манерах звезды поклонники ощущают высокомерие и гонор. Ксения позволяет себе высказываться о тех, кто ее критикует, при этом не только переходит на личности, но и использует достаточно грубые эпитеты.
Eva.ru: последние новости
«Одно лицо с дочкой!»: Анна Хилькевич показала свое детское фото «Красота в простоте»: похудевшая Ксения Собчак вышла в свет в футболке и джинсах «Вот так выглядит любовь»: Елизавета Боярская и Максим Матвеев растрогали фанатов совместными фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых37
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья14
Волочкова показала, как готовится к жаре28
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке13
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу162
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение