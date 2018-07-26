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Елизавета Боярская очаровала своих поклонников на открытии бутика в Новороссийске
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Елизавета Боярская очаровала своих поклонников на открытии бутика в Новороссийске 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
В эти выходные Елизавета Боярская стала гостьей торжества в честь открытия первого бутика испанского ювелирного бренда TOUS в Новороссийске. Лучезарная доброжелательная Лиза с удовольствием общалась с новороссийскими поклонниками и щедро делилась своими автографами.
Актриса поздравила гостей с этим замечательным событием словами: «Я амбассадор испанского ювелирного дома TOUS лишь полгода. В это мне мало верится. TOUS — это прежде всего семья и такое тепло, что кажется, с этими людьми всю жизнь знаком. Недавно я была в гостях у семьи Тоус в Барселоне — в святая святых — видела, в каком уюте и в какой нежности рождаются новые украшения. А вот с замечательными мишками я действительно давно знакома. Мое первое самостоятельно приобретенное украшение было с этим милым героем.»
«Мне нравится делать подарки. На дни рождения, годовщины свадеб, крестины… А как здорово — дарить без повода! В нынешней коллекции TOUS сплошь амулеты, обереги, талисманы… Доброй энергией так приятно делиться!”
Елизавета вручила призы победителям праздничной лотереи и поблагодарила жителей Новороссийска за радушный прием. Актриса получила поздравления с присвоенными ей недавно престижными наградами и званиями за исполнение роли Анны Карениной.
В настоящее время TOUS как международная марка присутствует на 5 континентах, имея более 620 магазинов в 53 странах, в таких городах как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.
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