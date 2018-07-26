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Школьниц, убивших жестоко котёнка, поставили на учёт
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Школьниц, убивших жестоко котёнка, поставили на учёт 

Авторадио 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Полиция Алтайского края поставила на учёт двух школьниц, которые жестоко убили котёнка топором и выложили видеозапись в интернет. Об этом сообщили в управлении МВД по региону. Установлено, что видео девушки записали в одном из сёл Бурлинского района Алтайского края. Одной 14 лет, другой — 15. Правоохранители направили дело в суд и просят поместить учениц в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Ранее жители Алтайского края начали сбор подписей с требованием наказать школьниц за жестокое обращение с животными.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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