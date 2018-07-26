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Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
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Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit с ником JerichoJames остался в день рождения один и показал посетителям портала, как он отпраздновал этот день.
«Там, где я пребываю в эти дни, не так много близких людей или членов семьи, поэтому я сделал снимок, чтобы отпраздновать свой день рождения», — написал юзер.
Одинокий именинник снискал поддержку у посетителей развлекательного сайта, принявшихся наперебой его поздравлять. «Мы все твои друзья здесь.. С днем рождения!» — пишет пользователь 120911. «С днем ​​рождения, незнакомец!» — вторил mcflannelman.
Некоторые отмечали, что история JerichoJames — «самая грустная из когда-либо изображенных на одной фотографии».
Сочувствием к его положению прониклись многие. Кое-кто оперативно предложил отметить день рождения вместе. «Где ты находишься? У меня есть бутылка текилы и батут, который мы можем разделить», — предложил Dont_be_stinky.
Люди адресовали имениннику сотни комментариев со словами поддержки и комплиментами. Они даже успели обсудить обои, на фоне которых он сидел. «Это обои? Я думал, он сидит в или перед гигантским подарком, завернутым в альпаку и кактус», — отметил desi_geek.
Поддержать JerichoJames в комментарии «пришли» и другие именинники. «Я тоже сам по себе, поэтому я понимаю вас, но надеюсь, что ваш день был наполнен какой-то радостью! Может быть, в следующем году наши дни рождения будут лучше», — пожелал skyrimisreallyfun.
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