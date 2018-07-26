Скончался талантливый детский хирург Дмитрий Титов — 38 лет

Новые технологии всегда были визитной карточкой Дмитрия Титова . Он успел выполнить тысячи хирургических вмешательств, использовал передовые методики. Оперировал даже пятисотграммовых малышей. Был уверен, самый тяжелый труд — исправлять ошибки природы у новорожденных. В медучреждении Дмитрия Владиславовича отмечали как одного из самых талантливых молодых врачей.

«В чем человек перспективный? Активно работает, выполняет все свои обязанности, занимается наукой. Кроме того, занимает активную жизненную позицию, изучает литературу, внедряет новые операции. Все новшества, технологии в данный момент идут через него», — рассказал заведующий отделением детской хирургии ГНОКБ, главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.

Диссертация Дмитрия Титова была посвящена детской нейроурологии. Он был автором 59 научных публикаций, трех патентов на изобретения. Диагностировал сложнейшие заболевания, выполнял уникальные операции, мог найти подход к любому маленькому пациенту.

«Ты работаешь с разными пациентами. Один бессловесный, только постоянно что-то кричит, требует. Второй тебя пугается, как обезьянка забирается на свою маму, не дает осмотреться. Третий, уже превращаясь в личность, капризничает. Четвертый, наоборот, очень словоохотлив, не дает тебе рот открыть, пытаясь показать, какие у него игрушки или достижения. И к каждому из них ты должен найти подход», — говорил хирург-уролог детского хирургического отделения Новосибирской областной больницы Дмитрий Титов.

Он делился опытом с теми, кто только планировал стать медиком, успокаивал сомневающихся. Сам когда-то стоял перед выбором: юриспруденция или медицина.

«Спасибо ему большое за профессионализм, участие к ребятишкам, внимание к родителям — врач умеет успокоить. Все мы, мамы, очень переживаем», — рассказала мама пациентки Ирина Куткина.

«Самое сложное в общении с детьми — это не сами дети, а их родители. Гораздо сложнее общаться с мамой больного ребенка. Потому что говоришь с человеком, который взволнован, неадекватен в хорошем смысле этого слова. Потому что это ее ребенок, здесь по-другому не может быть», — говорил студентам Дмитрий Титов.

Несколько лет назад он с семьей из Томска переехал в Новосибирск, который называл городом больших возможностей. Многие реализовать не успел, но и успел очень много. В июне, по итогам профессионального конкурса «Человек года-2018» в областной больнице стал победителем в номинации «Новаторство».

«Медицина — это профессия сердца, это работа души. И каждый день, заходя в стационар, в свой кабинет, уходя оттуда, он оставляет частичку своего сердца с каждым своим пациентом. Хотя говорят, что нужно забывать, что профессионально это неправильно, но это не так, поверьте мне», — рассказала жена Дмитрия Титова Вера Чурилова.

24 июля его сердце не выдержало.

Прощание с Дмитрием Титовым пройдет сегодня, 26 июля, в зале по адресу: улица Акмолинская, 29, с 12:00 до 13:00.