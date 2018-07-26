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«Я кое-как влезала за парту»: девушка из Златоуста похудела на 105 килограммов (мы сами в шоке)
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«Я кое-как влезала за парту»: девушка из Златоуста похудела на 105 килограммов (мы сами в шоке) 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
23-летняя Саша Осипова из Златоуста похудела на 105 килограммов! Ещё три года назад она была 162-килограммовой толстушкой. Героиня признаётся, что никогда не испытывала комплексов и не отказывала себе в еде, но однажды зашкаливающая стрелка весов заставила её ужаснуться. Мы съездили в Златоуст и узнали, что помогло девушке похудеть и как изменилась её жизнь.
Достигнув 162 килограммов, Александра решила, что пора худеть
Саша росла худеньким ребёнком, пока не попала в больницу. В три года ей пришлось пройти курс лечения, после которого сбился гормональный фон. Родители не видели повода для тревог, пухленькие щёчки — это же так мило.
— Я росла в любви и заботе, мне никогда ни в чём не отказывали, — рассказывает Александра. — Я ела всё, что хотела: пирожки, сладости. Торт мы с мамой легко могли съесть вдвоём за раз. У меня все родственники в теле, поэтому никто не видел ничего плохого в большом весе. Наоборот, говорили, что хорошего человека должно быть много.
В 15 лет Александра весила уже больше ста килограммов. И нисколько не смущалась из-за своего веса.
— Я заказывала вещи в интернете, моему гардеробу даже подружки удивлялись. Не стеснялась носить прозрачное или обтягивающее. Например, у меня были леопардовые лосины — всё, как в анекдотах про толстух, — с улыбкой вспоминает теперь девушка.
Сейчас Саша сама не верит, что носила 60-й размер
Саша научилась не реагировать на косые взгляды и обзывательства и больше переживала по другим поводам.
— В компаниях мальчишки знакомились с моими подружками, а мне говорили, что я просто хороший человек. Расстраивалась, постоянно задавала себе вопрос — раз я такой хороший человек, почему же меня никто не любит. Я просто не осознавала своего веса. Сейчас смотрю на свои старые фотки и понимаю, почему так происходило, — признаётся девушка.
Всё изменилось, когда подружка уговорила Сашу встать на весы:
— Я знала, что я крупная, но не понимала, до какой степени. Особых сложностей залезть в ванную или завязать кроссовки у меня не было. Единственное неудобство было в институте. Там стояли парты, соединенные со скамейками. Я кое-как влезала, а к концу лекции чувствовала боль, потому что стол просто врезался в живот. Когда стрелка весов остановилась на 162 килограммах, мне стало очень страшно. Про таких, как я, снимают шоу, и я реально могла получить звание самой толстой девочки Челябинской области. Я решила поспорить сама с собой, смогу ли похудеть хотя бы на 10 килограммов. Для начала сократила все «вредности» — съедала не торт за вечер, а кусочек, не пиццу брала, а гречку. Результат не заставил себя ждать. Десять килограммов растаяли за два месяца.
Александра бесповоротно взялась за себя. Начала искать в интернете статьи о здоровом питании, стала много ходить, а потом записалась на фитнес.
— Вес Саши меня не удивил, наоборот, это стало интересной задачей, — говорит персональный тренер Марина Денисова. — Я работала с девушкой, которая весила 140 килограммов, но после того, как сбросила 30 килограммов, она сдалась. А Сашка не сдалась, поэтому ей есть чем гордиться.
Правильное питание и физические нагрузки — главный секрет Александры
Ежедневно девушка пробегает восемь километров, плюс полтора-два часа силовых и кардионагрузок в спортзале. Особое внимание — к рациону питания.
— Сегодня утром я пробежала четыре километра, на завтрак съела омлет со свежими овощами, через 2,5 часа перекусила клубникой с грецкими орехами. На обед у меня был перчик, фаршированный куриным фаршем. Перед тренировкой я выпила йогурт, причем беру только натуральный, так как в остальных много всяких добавок и сахара. После тренировки меня ждёт куриное филе на пару. Тренер заставляет есть, иначе будет теряться мышечная масса, — говорит девушка.
За время упорных тренировок кроссовки износились до дыр  Александра признаётся, что со временем научилась ценить настоящий вкус еды — простого творога, куриной грудки или рыбы без масла и соли.
— Раньше мне можно было позволить что-то вкусненькое раз в месяц. Когда я достигла веса в 70 килограммов, тренер разрешила баловать себя раз в неделю. Я могу съесть булочку или шоколадку. Мне нравится видеть результат. Если я дам слабину, то его не будет, можно сказать, день прожит впустую. Конечно, никто не отменял праздники, но теперь я не объедаюсь, а пробую всего по чуть-чуть и знаю, что завтра меня ждёт более интенсивная тренировка, — рассказывает Саша.
Александра всегда была общительной и жизнерадостной
Сейчас Саша весит 63 килограмма и готова похудеть ещё. Она охотно делится своими секретами с другими, выкладывает в Instagram рецепты, видео с тренировок.
— Мне стали писать девушки, женщины, которые хотят похудеть. Когда рассказываешь им, как приходится вкалывать, они сразу расстраиваются. Все думают, что я съела волшебную таблетку и сразу сбросила 100 кило. Некоторые просят присоединиться к пробежкам, но уже сдаются на первом километре и больше не приходят. Ничто не поможет человеку похудеть, если он сам этого по-настоящему не захочет, — уверена Александра.
Теперь девушка мечтает об операции по удалению лишней кожи
После масштабной «сушки» девушке пришлось столкнуться с новыми трудностями. Вместо жира остались обвисшая кожа и растяжки. Александра мечтает об операции, которая помогла бы избавить её от лишних складок и показать рельеф накачанных за множество тренировок мышц.
Возврат к прежнему весу — страшный сон девушки
Саша планирует стать инструктором, чтобы на своём примере показывать, что всё возможно, если задаться целью.
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