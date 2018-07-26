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Роспотребнадзор: более 20% импортной рыбы и рыбных продуктов не соответствуют нормативам
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Роспотребнадзор: более 20% импортной рыбы и рыбных продуктов не соответствуют нормативам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил превышение нормативов по содержанию глазури более чем в 20% импортной рыбы и рыбных продуктов по итогам первой половины 2018 года. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
"По-прежнему остается высокой доля проб импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури", — говорится в сообщении.
Всего несоответствие требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации обнаружено у 4% продуктов (за первое полугодие 2017 года — 5%). Доля таких нарушений среди молочных продуктов составила 6%.
Нормативам по микробиологическим показателям не соответствовало 3,7% проверенных товаров (4,1% в 2017 году). 6% импортной плодоовощной продукции и 13% ввезенных плодов и ягод содержали бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и так далее. Из продажи было изъято более 15 тонн импортных плодов и ягод.
Как отмечает служба, в 2018 году «было наложено административных штрафов на общую сумму более 1 млрд рублей, приостановлена деятельность 2 тыс. объектов, вынесено около 18 тыс. представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выдано около 3 тыс. предостережений о недопустимости нарушений законодательства». В суды было направлено более 250 исков и около 10 заявлений о ликвидации изготовителя за неоднократные нарушения прав потребителей, 40 материалов ведомство передало правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел.
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