Роспотребнадзор: более 20% импортной рыбы и рыбных продуктов не соответствуют нормативам

МОСКВА, 26 июля. / ТАСС /. Роспотребнадзор выявил превышение нормативов по содержанию глазури более чем в 20% импортной рыбы и рыбных продуктов по итогам первой половины 2018 года. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"По-прежнему остается высокой доля проб импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури", — говорится в сообщении.

Всего несоответствие требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации обнаружено у 4% продуктов (за первое полугодие 2017 года — 5%). Доля таких нарушений среди молочных продуктов составила 6%.

Нормативам по микробиологическим показателям не соответствовало 3,7% проверенных товаров (4,1% в 2017 году). 6% импортной плодоовощной продукции и 13% ввезенных плодов и ягод содержали бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и так далее. Из продажи было изъято более 15 тонн импортных плодов и ягод.